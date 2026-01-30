炭火焼き厚切り！大東エンタープライズ「牛タンステーキ」

北海道・札幌を中心に、全道10店舗を展開している「炭焼ステーキ BEEF IMPACT」。

「気取らないガッツリステーキ」が好評の炭焼ステーキ専門店です。

そんな「炭焼ステーキ BEEF IMPACT」の全店舗にて「牛タンステーキフェア」が2026年2月1日より期間限定で開催されます☆

炭焼ステーキ BEEF IMPACT「牛タンステーキフェア」

焼肉のイメージが強い牛タンですが、赤身肉とは異なる奥深い旨みと独特の食感を楽しめる“ステーキ向き”の素材でもあります。

このフェアでは、厳選した牛タンを贅沢に厚切りカットし、炭火で一気に焼き上げることで、牛タン本来の旨みを閉じ込め、噛むほどにあふれ出す肉汁と、タン特有の歯切れの良さをお楽しみいただけます。

「柔らかさ」と「歯ごたえ」を兼ね備えた牛タンステーキは、赤身ステーキとはまた違った満足感を味わえる一品です。

炭焼ステーキ BEEF IMPACTだからこそ提供できる、牛タンの新たな魅力をぜひこの機会にご堪能ください。

フェアメニュー概要

販売価格：180g 2,420円(税込2,662円)

開催期間：2026年2月1日〜3月末予定

開催店舗：炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店

※なくなり次第終了となります

※ランチタイムはライス(おかわり無料)、ランチサラダ、スープ付きです

※ランチタイムはカットステーキでの提供となります

※営業時間は各地域の状況により異なりますので、詳しくはビーフインパクト公式サイトのNEWSページをご覧ください

炭焼ステーキ BEEF IMPACT「牛タンステーキフェア」基本情報

炭焼ステーキ BEEF IMPACTについて

「炭焼ステーキ BEEF IMPACT」は、提供する全ての牛肉にこだわり、厳選されたお肉を炭火で焼きレアで豪快に提供しているステーキ専門店。

醤油ベースに玉ねぎたっぷりでお肉と相性抜群のオリジナルソースが自慢です。

おすすめメニューは赤身のしっかりとした旨味が感じられ、250g以上のボリュームがある『ビーフインパクトステーキ(リブロース)』

また、新鮮なミンチを自社工場で製造し、ごろんと丸いハンバーグをスタッフが目の前でカットしてくれる臨場感満載の『牛100％極ハンバーグ』も人気商品のひとつです。

ハンバーグメニューや期間限定のイベントステーキ、お得なランチメニューなどのメニュー数も豊富で、大人から子供まで楽しめます。

お席もゆとりがあるため家族連れにもとても好評で、美味しいステーキだけではなく、空間も大切にしています。

こだわりの羽釜ご飯

BEEF IMPACTではご飯にもこだわっています。

最高級米特Aランク北海道仁木町銀山産「ゆめぴりか」を羽釜でじっくり丁寧に炊き上げて提供。

ふっくらと炊きあがったご飯は、ステーキとの相性も抜群です。

ランチタイムは羽釜のライスがおかわり自由なのもうれしいポイントです。

1号店のビーフインパクト狸小路店

1号店は狸小路にあります。

炭火で焼き上げた厚切り牛タンの旨みを存分に堪能できる期間限定のフェア。

炭焼ステーキ BEEF IMPACT「牛タンステーキフェア」の紹介でした。

