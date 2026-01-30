教育課題解決！あすとろ出版「教育専門人材派遣」

東京書籍グループのあすとろ出版が、教師不足の解消と教材編集者の確保を支援する「教育専門人材派遣」を2026年1月5日より本格的にスタートします。

経験豊かな人材を学校や出版社などの実務の場へつなぐ、教育業界の課題解決を目指すサービスです。

あすとろ出版「教育専門人材派遣」

価格：応相談

サービス開始日：2026年1月5日

内容：教師などの教育経験者、学習教材の編集経験者、大学の講師などの研究者等の人材派遣

申し込み：公式サイトのフォームより問い合わせ

あすとろ出版は、2025年10月1日付で労働者派遣事業の許可を取得し、2026年1月5日より教育専門人材の派遣事業を正式に開始しました。

この事業は、近年の教育機関における教師不足、出版社における教材制作に精通した編集者の確保といった課題を解決することを目的としています。

同時に、長年教師や教材編集者として務め、退職・定年後もその高い専門性を活かして活躍したいという方々の要望にも応えることを目指しています。

具体的には、先生の「教える力」「マネジメント力」、編集の「企画・構成力」「校正・校閲スキル」、専門の「高度な専門知識」という高い専門性を、学校や塾などの教育機関、教科書や学習教材を発行する出版社など、教育業界の多様な場で活かしていきます。

人材派遣事業立ち上げの背景

現在多くの教育機関における「教師不足」や、出版社における「教材編集者不足」が深刻な問題となっています。

一方で、定年を迎えた教師や、これまでの経験を別の形で役立てたいと願う専門人材が、その能力を十分に発揮できる機会は限られています。

あすとろは、教科書を発行する東京書籍グループの一員として、また、自社で教科書や教材の制作を手掛けてきた経験に基づいて、こうした「ミスマッチ」を解消する体制を整えてきました。

強みを活かした人材紹介

1. ネットワークを活かした人材紹介

教科書や学校教材を100年以上にわたり発行してきた東京書籍を中心とするグループの一員として、長年築いてきた教育機関や出版社との広範なネットワークを最大限に活用します。

これにより、派遣先の皆様のニーズに応じた最適な人材を紹介します。

2. 教育業界の実際を熟知した人材紹介

あすとろには、実際に教師経験を持ち、教材編集スキルを身につけている社員が多数在籍しています。

教育業界の実際を熟知しているからこそ、派遣先の組織に適した人材を紹介することが可能です。

3. 高い専門性とスキルを備えた人材紹介

教育業界に根ざした出版社ならではのノウハウを活かした充実の研修体制による専門性やスキルの保持に努めています。

高い専門性を持つ教育経験者や、教材編集スキルを備えたプロフェッショナルを紹介します。

派遣先や派遣対象について

派遣先対象地域

派遣先対象地域は以下の通りです。

福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県山梨県長野県

※順次拡大予定です。

派遣先

派遣先は以下の機関を対象としています。

幼稚園保育園学校塾社会教育機関(市民大学、カルチャーセンターなど)教育系出版社その他出版社など

派遣対象

派遣対象となるのは以下の経験を持つ方々です。

教育経験者編集経験者研究者など

東京書籍グループの信頼と実績を基に、教育業界の未来を担う人材と職場をつなぐ新しいサービスです。

あすとろ出版「教育専門人材派遣」の紹介でした。

あすとろ出版「教育専門人材派遣」のよくある質問

Q. サービスはいつから開始されますか？

A. 2026年1月5日より本格的にスタートします。

Q. どのような人材を派遣してもらえますか？

A. 教師などの教育経験者、学習教材の編集経験者、大学の講師などの研究者といった、高い専門性を持つ人材を派遣します。

Q. 派遣先の対象地域はどこですか？

A. 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県が対象で、順次拡大予定です。

