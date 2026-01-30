ミャンマーで軍がクーデターで実権を握ってから、2月1日で5年となります。軍が主導した総選挙で親軍勢力が圧勝したことで、軍による支配が事実上、続くことになります。

◇

ミャンマーでは、5年前のクーデターで実権を握った軍と抵抗勢力との間で内戦が続く中、去年12月から先月にかけて総選挙が行われ、軍を支持する勢力が圧勝しました。

ただ、選挙は軍が主導し、民主化運動の指導者アウン・サン・スー・チー氏は拘束されたままで、親軍政党の勝利が確実視されていたことから“みせかけの選挙だ”と批判されています。

来月には新しい議会が招集され、4月には新政権が発足する見通しです。

新たな大統領には軍トップのミン・アウン・フライン総司令官が就任するとみられ、軍による支配が事実上、続くことになります。

◇

自国の将来に希望を描けない若者の意識は、国外へと向かっています。

ヤンゴンの日本語学校では5年前のクーデター以降、生徒が急増しているといいます。

日本語学校校長

「生徒数は1000人くらいいる。以前より2〜3倍増えた」

別の学校に通いながら日本を目指す若者は…

日本を目指す若者

「軍は私たちにチャンスを与えてくれない。選挙に国の未来への希望はない」

ASEAN＝東南アジア諸国連合は選挙について承認しない方針を明らかにしています。