『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』GGGに「ギギ・アンダルシア」が水着姿で登場
メガハウスは、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より「GGGシリーズ 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』 ギギ・アンダルシア 水着Ver.」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。
2026年8月発送予定「GGGシリーズ 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』 ギギ・アンダルシア 水着Ver.」(22,000円)
「ガンダム・ガールズ・ジェネレーション(GGG)」シリーズにて、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より「ギギ・アンダルシア」を水着姿で立体化。
男性を魅了し、女性たちを嫉妬させる彼女の容姿と美しさが1/7スケールの造形と彩色にて魅力的に再現されている。
(C)創通・サンライズ
