ケンドーコバヤシ、結婚＆第一子誕生を発表 バンコクでくっきー!衝撃
お笑い芸人のケンドーコバヤシが、31日に放送されたCS・フジテレビONEの番組『ケンドーコバヤシの重大発表!』で、昨年8月に一般女性と結婚したことを発表。番組のロケが行われた1月に、第一子となる長男が誕生したことも明かした。
(左から)ケンドーコバヤシ、くっきー!
タイ・バンコクでのロケで発表したケンコバ。同行したくっきー!(野性爆弾)はこのロケでケンコバが何か重大なことを発表するということ以外は何も聞かされておらず、到着早々から丸2日バンコク中を連れ回された後だったため、予想を超える内容をにわかには信用できなかったが、事実だとわかり歓喜。現場は驚きとともに祝福ムードに包まれた。
番組はその告白とともにエンディングを迎えるが、別途、くっきー!が得意のイラストで祝福(＝上写真)。母子ともに吉本新喜劇のやなぎ浩二の顔に描かれているが仲睦まじい様子となっている。
この放送の模様は、2月1日(21:30〜)、2日(24:00〜)に再放送。FOD、スカパー! J:COMなどの配信サービスでお視聴可能となっている。
【編集部MEMO】
ケンドーコバヤシは大阪府出身の53歳。1992年4月、大阪NSCに11期生として入学。陣内智則、中川家らとともにお笑いを学び、漫才師時代を経て2003年ケンコバこと「ケンドーコバヤシ」名義でピン芸人として始動。2006年『人志松本のすべらない話』などへの出演をきっかけに全国区へ活動の場を広げ、現在では、お笑いだけでなくドラマやCM、コメンテーターとしても活躍している。
