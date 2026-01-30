【今日の献立】2026年2月1日(日)「タラの竜田揚げ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タラの竜田揚げ」 「巻くときのコツを伝授 卵焼きの基本 高菜入り by山下 和美さん」 「菜の花の酢みそがけ」 の全3品。
しっかりとした味付けの竜田揚げや卵焼きで、ご飯が進みます。
しっかりとした味付けの竜田揚げや卵焼きで、ご飯が進みます。
【主菜】タラの竜田揚げ
淡白なタラにショウガとニンニクでしっかりと味付けしました。
©Eレシピ
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：204Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）タラ (切り身)2切れ
＜下味＞
酒 小さじ2
塩 少々
しょうゆ 小さじ2
ショウガ汁 小さじ1
ニンニク (すりおろし)1/2片分
片栗粉 適量 プチトマト 4個
レモン (くし切り)2個
パセリ (飾り)適量 揚げ油 適量
【下準備】タラは骨があれば取り、ひとくち大に切り、＜下味＞の材料に30分程漬ける。揚げ油を170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. タラの汁気を軽くきり、片栗粉をまぶして170℃の揚げ油に入れ、カリッと揚げる。 器に盛り、プチトマト、レモン、パセリを添える。
©Eレシピ
【副菜】巻くときのコツを伝授 卵焼きの基本 高菜入り by山下 和美さん
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：101Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）卵 2個
高菜の漬け物 (みじん切り)大さじ1
だし汁 大さじ2
塩 少々
サラダ油 適量 大根おろし 適量
【下準備】大根おろしはザルに上げ、軽く汁気をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに卵を割り入れ、だし汁、塩、高菜の漬け物を加えて混ぜ合わせる。
©Eレシピ
高菜の漬け物の塩気が強い場合は、水洗いし、水気を絞って使ってください。
2. 卵焼き器を中火で熱し、サラダ油を薄くひき、(1)の1/3量を流し入れて全体に広げる。周りがかたまってきたら奥側から手前に巻き、巻き終わったら奥側へ寄せる。
©Eレシピ
3. 再びサラダ油をひき、同量の卵液を流し入れ、同様に焼く。残りの卵液も同様に焼く。巻きすで形を整え、食べやすい大きさに切って器に盛る。大根おろしを添える。
©Eレシピ
お好みでしょうゆをかけても良いですね。
【副菜】菜の花の酢みそがけ
甘めの酢みそと、ほろ苦い菜の花がベストマッチ！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：112Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）菜の花 150g
ちくわ 2本 ＜酢みそ＞
白みそ 大さじ2
酢 大さじ1
砂糖 大さじ1
練りからし 小さじ1/4
【下準備】菜の花は軸のかたい部分を切り落とし、分量外の塩を入れた熱湯でゆでる。冷水に取り、水気をしっかり絞り、長さ3cmに切る。 ちくわは長さを半分に切り、さらに細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 耐熱容器に＜酢みそ＞の材料を混ぜ合わせ、電子レンジで30秒程加熱する。よく混ぜて、粗熱を取る。
©Eレシピ
2. 器に菜の花とちくわを盛り合わせ、＜酢みそ＞をかける。
©Eレシピ