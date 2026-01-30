セリエA 25/26の第23節 ピサとサッスオーロの試合が、1月31日23:00にアレーナ・ガリバルディにて行われた。

ピサはヘンリック・マイスター（FW）、マッテオ・トラモニ（MF）、ステファノ・モレオ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。サッスオーロのクリスティアン・トルストベット（MF）のアシストからドメニコ・ベラルディ（FW）がゴールを決めてサッスオーロが先制。

さらに45+2分サッスオーロが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とサッスオーロがリードしてハーフタイムを迎えた。

ピサは後半の頭から3人が交代。ヘンリック・マイスター（FW）、マリウス・マリン（MF）、シモーネ・カネストレッリ（DF）に代わりフェリペ・ロジョラ（DF）、ラフィウ・ドゥロシンミ（FW）、メーディ・レリス（MF）がピッチに入る。

51分、ピサのラフィウ・ドゥロシンミ（FW）のアシストからミシェル・アビシェル（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

しかし、58分サッスオーロが追加点。ネマニャ・マティッチ（MF）のアシストからイスマエル・コネ（MF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。サッスオーロが1-3で勝利した。

なお、ピサは62分にローゼン・ボジノフ（DF）、64分にマッテオ・トラモニ（MF）、75分にイドリッサ・トゥーレ（MF）に、またサッスオーロは23分にクリスティアン・トルストベット（MF）、42分にイスマエル・コネ（MF）、79分にルカ・モーロ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

