懐かしの黄色い電車がバスに！西武バス「きいろいバス」

西武バスは、西武鉄道と連携し、西武鉄道の新2000系車両をモチーフとしたカラーリングを施した路線バス車両2台を「きいろいバス」として運行します。

この車両は、西武バス上石神井営業所および西武バス小平営業所の路線バス車両各1台が2026年3月より運行を開始します。

西武バス株式会社と西武鉄道株式会社は、2026年1月28日に「きいろいバス」の運行を発表しました。

西武バス「きいろいバス」

運行開始：2026年3月上旬〜

運行営業所：

西武バス上石神井営業所(A6-967号車)西武バス小平営業所(A6-23号車)

運行場所：西武バス上石神井営業所管内および西武バス小平営業所管内

西武鉄道で運行している、黄色の塗装をベースとしたいわゆる「黄色い電車」は、1969(昭和44)年に101系の運行開始とともに導入され、長年にわたり西武鉄道を象徴する電車として親しまれてきました。

特に1977年に誕生し、これまで400両以上導入された「2000系」は、長年西武鉄道の通勤輸送を支えてきました。

現在、西武鉄道では車両の省エネルギー化を加速させるため、2030年度までに車両のVVVF化100％達成を目指していることから、「黄色い電車」は年々その姿を減らしています。

こうした中、2025年が昭和100年にあたることを契機に、西武グループでは、鉄道とバスが連携した沿線事業のさらなる活性化を目指し、グループの交通ネットワークをより身近に感じていただく取り組みとして、昭和から平成にかけて主力であった「黄色い電車」をモチーフとした「きいろいバス」を企画しました。

鉄道とバスが一体となって沿線の魅力を発信することで、地域への愛着醸成や回遊性の向上を促進し、沿線全体の活性化につなげていきます。

「きいろいバス」は、西武バスの若手社員が企画し、車体全体を新2000系の車体色である黄色を基調としたデザインとしたほか、車内座席には新2000系更新車両で使用されているものと同じ座席シート(モケット)を採用するなど、細部にまでこだわった仕様となっています。

西武バスホームページ「位置情報」でのバス位置情報提供

西武バス公式ホームページ「位置情報」検索にて、「きいろいバス」の走行位置を確認することができます。

※バス位置情報を確認できるのは「きいろいバス」運行中の場合に限ります。

※車両運用の都合上、運行していない場合もあります。

【参考】西武鉄道2000系について

各駅停車の乗降時分短縮のため、西武鉄道初の両開き4ドア車として1977年に登場しました。

回生ブレーキ付の界磁チョッパ制御を採用した省エネ車両で、2・4・6・8両と多彩な編成があり、フレキシブルな輸送形態に対応できます。

1988年にイメージチェンジをした新2000系が登場しました。

きいろいバスお披露目会イベント

「きいろいバス」の誕生を記念し、2026年2月28日(土)に撮影会イベントを開催します。

午前の部では「きいろいバス」2台を並べた撮影会を、午後の部では「きいろいバス」1台と西武鉄道2000系車両を並べた撮影会を実施し、鉄道とバスの連携を象徴する特別な機会を提供します。

いずれも事前申込制の撮影イベントとなります。

西武バスホームページにて2026年2月10日(火)13時00分より先着順にて受付されます。

【午前の部】きいろいバス撮影会in西武バス小平営業所

日時：2026年2月28日(土)9時30分〜11時00分(受付：9時20分〜9時30分)

場所：西武バス小平営業所(東京都小平市小川町1-336-2)

アクセス：西武鉄道拝島線 東大和市駅より徒歩12分 または西武バス「小川橋」バス停より徒歩9分

内容：

2026年3月にデビューする西武鉄道新2000系を模した「きいろいバス」撮影会「きいろいバス」2台(小平営業所と上石神井営業所)などを並べる予定新作の「きいろいバスクリアファイル」や、人気の「オリジナルトミカ」「バスコレクション」「アクリルキーホルダー」ガチャポンなどの西武バスグッズ販売バス停板面やバス車両部品などの部品販売

参加費：中学生以上1名5,000円(中学生以上1名につき小学生以下2名まで同伴可)

※小学生以下の小児のみの参加はできません。

募集人数：50名

【午後の部】きいろいバス×2000系撮影会in西武鉄道玉川上水車両基地

日時：2026年2月28日(土)13時00分〜14時30分(受付：12時30分〜13時00分)

場所：西武鉄道玉川上水車両基地(東京都東大和市桜が丘 3-44-9)

アクセス：西武鉄道拝島線 玉川上水駅より徒歩7分

内容：

2026年3月にデビューする西武鉄道新2000系を模した「きいろいバス」撮影会「きいろいバス」1台と西武鉄道2000 系を並べる予定新作の「きいろいバスクリアファイル」や、人気の「オリジナルトミカ」「バスコレクション」「アクリルキーホルダー」ガチャポンなどの西武バスグッズ販売

※バス停板面やバス車両部品などの部品販売はありません。

参加費：中学生以上1名5,000円(中学生以上1名につき小学生以下2名まで同伴可)

※小学生以下の小児のみの参加はできません。

募集人数：100名

西武鉄道×西武バス おトクにおでかけきっぷ

イベント当日の来場に便利な「西武鉄道×西武バス おトクにおでかけきっぷ」が発売中です。

このきっぷは、西武線(高麗〜西武秩父駅間を除く)と西武バス全線(一部路線を除く)が1日乗り降り自由の「おトクにおでかけきっぷ」と、「ところざわサクラタウン」「三井アウトレットパーク 入間」「スパジアムジャポン」「温泉バルコニー キングアンドクイーン」のいずれかの施設で使える「おトクにおでかけクーポン」(1,000円相当)をセットにして1,700円で発売するおトクな企画乗車券です。

発売期間：2025年11月21日(金)から2026年3月22日(日)まで

価格：1,700円

内容：

高麗〜西武秩父駅間を除く西武線1日乗り降り自由対象外路線を除く西武バス全線1日乗り降り自由ところざわサクラタウン、三井アウトレットパーク 入間、スパジアムジャポン、温泉バルコニー キングアンドクイーンのいずれかで使える「おトクにおでかけクーポン」（1,000円相当）つき

※デジタル券も「EMotオンラインチケット」で同時発売されます。

※西武バス対象外路線は、高速乗合バス・空港連絡バス・コミュニティバス・イオンシャトルバス（イオン東久留米店）・メッツァ線・西武球場線 イベント臨時輸送バス・西武観光バス（秩父地区・軽井沢地区）です。

※深夜バスにご乗車の際は、深夜割増運賃（深夜運賃の半額）の支払いが必要です。

※他社との共同運行路線では西武バスのみ利用可能です。

おトクにおでかけクーポンについて

「おトクにおでかけクーポン」はいずれかの施設で発売当日に限り1,000円相当のクーポン券として引換えて使用することができます。

ところざわサクラタウンでの利用方法

「ところざわサクラタウン」２Ｆ総合案内所にて「おトクにおでかけクーポン」を「ところざわサクラタウン共通商品券１,０００円分」に引換えができます。

※総合案内所の営業時間は、１０:００〜１８:００です。

三井アウトレットパーク 入間での利用方法

「三井アウトレットパーク 入間」１Ｆフォレストラウンジ内 総合案内所にて「おトクにおでかけクーポン」を引換えます。

※デジタル券の場合、各施設でスマートフォンをご準備のうえ、画面上の「このチケットの利用を開始する」を押下し、各施設のQRコードを読み取り係員に提示してください。

※引換えは発売当日に限ります。

長年親しまれてきた“黄色い電車”がバスになって登場するのは嬉しいニュースです。

以上、西武バス「きいろいバス」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 懐かしの黄色い電車がバスに！西武バス「きいろいバス」 appeared first on Dtimes.