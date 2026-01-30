宮崎＆博多のご当地グルメ風ソース！JJ BURGER「九州風チキンフィレ／フライドポテト 明太バター味」
衣食住のあらゆる部門にわたり生活必需品を取扱うスーパーセンター「SUPER CENTER PLANT」
その店内にある、誕生8周年を迎えた直営オリジナルハンバーガーショップ「JJ BURGER (ジェイ・ジェイ・バーガー)」にて、期間限定メニューが登場します。
2026年2月1日(日)より「九州風チキンフィレ」と「フライドポテト 明太バター味」が販売されます☆
JJ BURGER「九州風チキンフィレ／フライドポテト 明太バター味」
販売期間：2026年2月1日(日)〜2月28日(土)
「JJ BURGER」の2月の限定メニューとして「九州風チキンフィレ」と「フライドポテト 明太バター味」が登場。
さっぱりとした国産鶏むね肉のチキンフィレに、九州のご当地グルメをイメージしたソースを組み合わせた贅沢な2品が用意されます。
宮崎チキン南蛮風チキンフィレ
価格：590円(税込)
“南蛮ソース”と“タルタルソース”を合わせた「宮崎チキン南蛮風チキンフィレ」
宮崎のご当地グルメ「チキン南蛮」をイメージした、食欲をそそる味わいのハンバーガーです。
博多明太風チーズソースチキンフィレ
価格：590円(税込)
明太子入りのチーズソースをかけた「博多明太風チーズソースチキンフィレ」
博多名物の明太子と、とろーりチーズソースがチキンフィレと相性抜群な一品です。
フライドポテト 明太バター味
価格：Mサイズ 260円(税込)／メガサイズ 690円(税込)
サイドメニューには「フライドポテト 明太バター味」が期間限定で提供されます。
JJ BURGER自慢のフライドポテトを、明太子のまろやかなコクとバターの豊かな香りで仕上げたメニューです。
JJ BURGERでは、毎月「月替わりメニュー」が用意されています。
1年間のうち1か月の間しか食べることのできない特別なメニューです。
JJクーポンでおトク！！
期間：2026年2月1日(日)〜2月28日(土)
国産牛、国産小麦にこだわったJJバーガーをもっと気軽に楽しむなら「JJクーポン」がおすすめです。
クーポンは、PLANT公式アプリから利用できます。
店頭、モバイルオーダーで利用可能です。
クーポンの利用にはPLANT公式アプリのダウンロードが必要です。
クーポンは月替わりで配信される予定です。
1つのクーポンにつき5個まで購入可能です。
他のクーポンとの併用が可能です。
JJキッチンカーでは利用できません。
お肉もりもりフェア！
期間：2026年2月20日(金)〜3月1日(日)
2月20日(金)より、JJ BURGERのファンに魅力の肉肉しさ満載の『パテ増量バーガー』が期間限定で販売されます。
期間限定メニューとして、パテ増量ハンバーガーがお得な価格で提供されます。
無くなり次第終了となります。
※通常税込価格は、各単品バーガーにパテおよびチーズパテをトッピングした場合の価格です
JJ BURGER店舗情報
営業時間：10:00〜19:00［年中無休］
※モバイルオーダーでのご注文は18:30まで(最終受取18:45)
取扱店舗：大玉店黒部店津幡店川北店坂井店清水店瑞穂店伊賀店高島店木津川店出雲店
九州のご当地グルメをイメージした、2種類のチキンフィレバーガーが期間限定で登場。
JJ BURGERにて2026年2月1日より販売される「九州風チキンフィレ」と「フライドポテト 明太バター味」の紹介でした。
