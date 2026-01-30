マイクロフィニッシュとマジ・スクの利点を融合！アルゴファイルジャパン「アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ」

歯科・歯科技工から工業、宝飾、ホビー、ネイルまで、様々な分野で新しい機械工具を提供するアルゴファイルジャパン。

そんなアルゴファイルジャパンから、硬質セラミック・ジルコニアを使用した新しいホビー用ハンドツール「アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ」が登場します。

2026年2月8日(日)開催の Wonder Festival 2026 Winterにて豪華な展示会限定パッケージが先行発売され、2月20日(金)より通常パッケージが一般発売されます。

アルゴファイルジャパン「アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ」

価格：2,970円(税込)

先行発売日：2026年2月8日(日) Wonder Festival 2026 Winter

一般発売日：2026年2月20日(金)

製品名：アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ

型番：ZCS0560

サイズ(ホルダー含)：最大10Φ ｘ 140mm

重さ：約32g

材質：ブレード‐ジルコニア(セラミック)／ホルダー‐アルミ

JAN：4589455 350091

従来の「マイクロフィニッシュ」と「マジ・スク」の長所を融合した、新世代ジルコニアブレード搭載のホビー用ハンドツール。

「マイクロフィニッシュ」の“薄すぎて割れやすい”という課題と、「マジ・スク」の“厚すぎて手元が見えにくい”という課題を同時に解決しています。

厚さ0.5mm・幅6mm・刃長38.9mmの折れにくいブレードを採用。

さらに、重厚感のある高級ホルダーを採用し、操作性と質感を両立しました。

耐摩耗性に優れたジルコニアにより研ぎ不要で長期間切れ味が持続し、模型・プラモデル・フィギュア・ガレージキットなど、多様なホビーシーンで活躍する一本です。

30°刃とR7曲刃のリバーシブルブレード

30°刃と要望の多かったR7曲刃を備えたリバーシブル構造により、幅広い作業に対応します。

細かい作業に適した30°刃。

曲面の処理に便利なR7曲刃も備えています。

用途

ゲート痕の処理パーティングライン処理バリ取り合わせ目消しヒケ処理(平面の削り出し)エッジ出しC面削り

特長

30°刃とR7曲刃のリバーシブルブレード0.5mm厚・6.0mm幅の強靭なブレード耐摩耗性の高いジルコニアで研ぎ不要左右対称で利き手を選ばない設計重さと高級感にこだわったグリップ形状錆びず、溶剤にも強いジルコニアブレード刃角設計により、触れても指が切れにくい安全性

Wonder Festival 2026 Winter 先行発売 限定版パッケージ

2026年2月8日(日)開催の Wonder Festival 2026 Winterにて先行発売される、豪華な展示会限定パッケージ。

限定パッケージには、本体がぴったりと収まります。

通常版パッケージ

2026年2月20日(金)より一般発売される通常パッケージです。

替刃

製品名：替刃(2枚入)

型番：ZCS256

定価：2,970円(税込)

JAN：4589455 352897

操作性と切れ味、安全性を両立した、模型・プラモデル・フィギュア・ガレージキットなど多様なホビーシーンで活躍する一本です。

アルゴファイルジャパン「アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ」の紹介でした。

