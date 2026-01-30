全12蔵元の地酒を楽しめる！近江鉄道「近江の地酒電車2026」

滋賀の地酒と地元食材を貸切電車内で楽しめる「近江の地酒電車2026」が近江鉄道より運行されます。

開催期間は2026年2月21日(土)、22日(日)、23日(月・祝)の3日間限定です。

2026年は、近江鉄道沿線市町の蔵元である増本酒造場、笑四季酒造、瀬古酒造が新たに加わり、全12蔵元の地酒を楽しめます。

開催期間：2026年2月21日(土)、22日(日)、23日(月・祝)

運行日：2026年2月21日(土)、22日(日)、23日(月・祝)

運行本数：各日2便(昼運行・夕運行) 計6便

乗車料金：1名さま 7,500円(税込)

乗車定員：72名(最少催行人数40名)

申込方法：ご乗車日7日前までに、「近江の地酒電車2026」WEBサイトの予約フォームより申込み

予約開始：2026年2月2日(月)10:00〜

滋賀県全体の観光ブランド価値向上を目指し、県内外からの近江鉄道線利用を促進するイベントです。

滋賀県内蔵元の地酒、地元食材を使ったオリジナル料理、冬に嬉しい温かいおでんが楽しめます。

予約は2026年2月2日(月)10:00から「近江の地酒電車2026」WEBサイトで先着順に受け付けます。

運行時間

【昼運行】

近江鉄道 彦根駅 13:15集合／13:34発

↓

高宮駅(休憩) 13:44着／14:15発

↓

米原駅(休憩) 14:37着 ／15:07発

↓

彦根駅 15：19着

【夕運行】

近江鉄道 彦根駅 16:15集合／16:33発

↓

米原駅(休憩) 16:44着／16:53発

↓

多賀大社前駅(休憩) 17:22着／18:02発

↓

彦根駅 18:17着

イベント内容

滋賀の12蔵元の地酒、地元食材を使ったオリジナル料理などが提供されます。

滋賀の12蔵元の地酒 純米酒(一部純米吟醸)12銘柄 ※地酒は車内配布予定分が無くなるまでおかわりいただけます地元の食材を使ったオリジナル料理あたたかいおでんソフトドリンク(ミネラルウォーター・ウーロン茶)近江鉄道線1日フリー乗車券

オプション販売「焼き鯖寿司」

乗車7日前までに申し込むことで、焼き鯖寿司を味わうことができます。

価格：800円(税込)

提供蔵元

全便で12蔵元の地酒が提供されます。

山路酒造【長浜市】畑酒造【東近江市】多賀【多賀町】増本酒造場【東近江市】※岡村本家【豊郷町】美冨久酒造【甲賀市】蔵元 藤居本家【愛荘町】笑四季酒造【甲賀市】※中澤酒造【東近江市】瀬古酒造【甲賀市】※喜多酒造【東近江市】北島酒造【湖南市】

※…近江の地酒電車で初提供の蔵元

注意事項

車を運転される方、未成年の方には、アルコールの提供ができません地酒や料理の内容は、状況により変更になる場合があります掲載の写真はイメージです地酒は車内への持ち込み数に限りがあるため、品切れとなる場合がありますおつまみ等の持ち込みはできません天候および事故等により、運行スケジュールを変更または運休する場合がありますお申込者数が最少催行人員に満たない場合は、運行を中止または出発日の変更をお願いすることがあります車内にトイレはございません。途中停車駅にてトイレ休憩を設けます駅構内および車内は全面禁煙です広報・広告物に使用するため、車内の様子を撮影させていただく場合があります

申込方法詳細

WEBサイトから予約が可能です。

予約は先着順です。

予約はWEBサイトの予約フォームからのみとなり、近江トラベルの窓口および電話での予約はできません。

支払いはWEBサイト予約フォーム上でのクレジットカード決済のみとなります。

満席の場合はキャンセル待ちでの対応となります。

キャンセル待ちを希望の方は、近江トラベル 予約センターまで連絡ください。

アクセス集中により、一時的に予約画面が表示されない、または予約手続きが完了しない場合があります。

その場合は時間をおいて再度試すことが推奨されています。

お客さまからのお問合せ先

近江トラベル 予約センター

TEL：0749-24-8103(平日10:00〜17:30)

電車に揺られながら滋賀の地酒とグルメを堪能できる特別なイベント、近江鉄道「近江の地酒電車2026」のご紹介でした。

