ムシアラ復帰でバイエルン&ドイツ代表の攻撃はもっと豪華に 2026W杯へケディラが描く魅惑のカルテット「ムシアラとカール、そこにヴィルツ……」
怪我で離脱していたバイエルンMFジャマール・ムシアラが戻ってきた。28日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節のPSV戦では今季初ゴールも記録し、ムシアラの復帰で攻撃のレベルはさらに上がると期待される。
何より楽しみなのは、今季大ブレイクしているMFレナート・カールとのコンビネーションだ。PSV戦でのムシアラのゴールをアシストしたのがそのカールで、2人のパス交換から得点が生まれている。
ケディラは理想の攻撃陣について「ムシアラとカール、そこにヴィルツ、最前線にヴォルテマーデがいれば、W杯で凄く面白くなるんじゃないかな」とコメントしていて、このカルテットは確かに興味深い。ヴィルツも新天地リヴァプールで苦しいスタートを切ったものの、徐々に持ち前のテクニックを発揮し始めている。ムシアラとヴィルツのコンビネーションもドイツ代表に欠かせない武器だ。
カールのブレイクは想像を超える速度で進んでおり、ムシアラとのコンビネーションをドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンもチェックしているはず。今夏のW杯へナーゲルスマンはどの2列目を考えているだろうか。
Musiala & Karl combination#UCL pic.twitter.com/KVA5Q8FUUs— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026