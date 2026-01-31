怪我で離脱していたバイエルンMFジャマール・ムシアラが戻ってきた。28日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ最終節のPSV戦では今季初ゴールも記録し、ムシアラの復帰で攻撃のレベルはさらに上がると期待される。



何より楽しみなのは、今季大ブレイクしているMFレナート・カールとのコンビネーションだ。PSV戦でのムシアラのゴールをアシストしたのがそのカールで、2人のパス交換から得点が生まれている。





独『Bild』によると、このゴールを元ドイツ代表のサミ・ケディラも喜んでいる。カールはまだ17歳と若い選手だが、バイエルンでのパフォーマンスから今夏の2026W杯へドイツ代表に入れるべきとの声も出ている。バイエルンと同じく、ドイツ代表でもムシアラとカールのコンビが完成する可能性があるのだ。ケディラは理想の攻撃陣について「ムシアラとカール、そこにヴィルツ、最前線にヴォルテマーデがいれば、W杯で凄く面白くなるんじゃないかな」とコメントしていて、このカルテットは確かに興味深い。ヴィルツも新天地リヴァプールで苦しいスタートを切ったものの、徐々に持ち前のテクニックを発揮し始めている。ムシアラとヴィルツのコンビネーションもドイツ代表に欠かせない武器だ。カールのブレイクは想像を超える速度で進んでおり、ムシアラとのコンビネーションをドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンもチェックしているはず。今夏のW杯へナーゲルスマンはどの2列目を考えているだろうか。