JR北海道は降雪の影響で、2026年2月1日の一部列車にも運休が発生すると発表しました。

運休が決まっているのは、特急4本を含む17本です。

大雪の恐れがあるため、夕方以降の札幌圏の列車についてはあらかじめ一部の列車を運休し、大幅な間引き運転を実施するとしています。（札幌ー新千歳空港間の快速エアポートについては、1時間に2本程度の運転を計画）

状況により運休列車が追加になる可能性があるため、最新情報はホームページを確認するように呼びかけています。

【運休】
＜特急＞4本
・室蘭 午前5時25分発　札幌行き　特急すずらん1号
・札幌 午前7時30分発　稚内行き　特急宗谷　札幌～旭川間部分運休
・札幌 午前6時00分発　函館行き　特急北斗2号
・札幌 午前6時53分発　函館行き　特急北斗4号

＜函館線＞11本
・蘭越　午前6時17分発　札幌行き　快速ニセコライナー
・倶知安　午前6時19分発　小樽行き　普通列車
・小樽　午前6時13分発　倶知安行き　普通列車　など

＜学園都市線＞2本
・当別　午前6時00分発　札幌行き普通列車
・あいの里公園　午前7時27分発　札幌行き　普通列車

札幌では1月31日の大雪で、積雪99センチとなりました。

この降雪の影響でJR北海道の特急39本、快速エアポート76本など合わせて319本が運休し、約9万人に影響が出ました。

新千歳空港では、JRを待つ人の長い列ができました。

北海道エアポートは、飛行機で空港に到着した人たちの代替の移動手段として、臨時バスとタクシー（営業区域外運送）を要請。

大谷地行きの臨時のバス（中央バス3便・北都交通7便）を10便以上確保し、約500人をバス輸送する対応をとりました。

31日午後11時30分時点で、空港内での滞留者はいないということです。