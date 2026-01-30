セガはNintendo Switch 2用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』を3月26日にニンテンドーeショップにて配信することを発表した。

【画像】新モードや新キャラをチェック スクリーンショット

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』は3D格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの最新作だ。クロスプレイやロールバックネットコードに対応している。

1人用の新モードとして「World Stage」が登場する。世界各地で開催される大会を舞台に、数々の強豪と戦い抜くもので、実在の有名プレイヤーもCPUとして登場する。

サポート機能として自身のプレイだけでなく、他プレイヤーのリプレイも閲覧できる「リプレイ機能」や、自由に設定可能な「トレーニングモード」が用意されている。

ダウンロードコンテンツには、プレイヤーの前に立ちはだかってきた「デュラル」がプレイアブルキャラとして登場する。

Nintendo Switch 2版『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』のオープンβテストが2月19日から2月24日にかけて行われる。Nintendo Switch 2を持っていれば、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage Ver. Beta』をダウンロードし、起動することで参加できる。

このβテストは、普段遊んでいる製品版のオンライン環境にNintendo Switch 2プレイヤーが参加する形で行われる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）