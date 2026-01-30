PolyscapeはカジュアルマルチプレイRTS『NAMAKORIUM』のアーリーアクセスをSteamで開始した。

『NAMAKORIUM』は、人類滅亡後を舞台に海の掃除屋「ナマコ」を指揮して海を掃除するゲームだ。

アーリーアクセスの提供を開始し、その後の開発ロードマップを公表した。要望として多数あったソロモードは2月に実装され、3月に新ギミックと新ステージが公開される予定だ。

今回のアーリーアクセス版では、体験版にはなかったステージや新たなギミックが盛り込まれ、8種類のステージが用意されている。これらの様子は公開されたリリーストレーラーで触れられている。

NAMAKORIUM リリーストレーラー アーリーアクセス開始にあわせて、NAMAKORIUM公式Discordサーバーを開設した。マルチプレイの募集や感想・意見の共有などに利用できる。

『NAMAKORIUM』は、現在Steamで配信中だ。2月13日までリリースディスカウントとして、1200円で販売されている。（文＝リアルサウンド編集部）