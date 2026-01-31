フランクフルトvsレバークーゼン スタメン発表
[1.31 ブンデスリーガ第20節](コメルツバンク・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
MF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 25 アルノー・カリムエンド
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 26 K. Kosugi
DF 41 F. Doumbia
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 18 マフムード・ダフード
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
Dennis Schmitt
[レバークーゼン]
先発
GK 28 ヤニス・ブラスビヒ
DF 4 ジャレル・クアンサー
DF 8 ロベルト・アンドリヒ
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 6 エキ・フェルナンデス
MF 10 マリク・ティルマン
MF 11 マルタン・テリエ
MF 13 アルトゥール
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 24 アレイクス・ガルシア
FW 35 クリスティアン・コファネ
控え
GK 18 ヨナス・オムリン
DF 16 アクセル・タペ
DF 21 ルーカス・バスケス
DF 44 ジャニュエル・ベロシアン
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 25 エセキエル・パラシオス
MF 42 M. Culbreath
FW 14 パトリック・シック
FW 19 エルネスト・ポク
監督
カスパー・ヒュルマンド
