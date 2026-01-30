村上宗隆内野手を獲得したホワイトソックスが、３１日（日本時間２月１日）、レッズからＦＡとなっていたオースティン・ヘイズ外野手（３０）と１年契約年俸６００万ドル（約９億３０００万円）、プラス出来高で合意に達したと米メディアが報じた。

強肩、強打のヘイズはオリオールズ時代の２０２３年に初の球宴選出。昨シーズンは１５本塁打を放ち、レッズのポストシーズン進出に貢献。ＦＡとなったオフには、パドレス、カブス、タイガース、レンジャーズなどが獲得に興味を示していると報じられていた。

ホワイトソックスは、今オフ、ポスティング制度で、ヤクルトから村上宗隆内野手を２年総額３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）、プラス出来高で獲得に成功。スモールマーケットの球団が、短期契約で注目の村上を獲得したことで、フロント陣の補強方針が注目を浴びた。若い選手が中心となるチームに、中堅のヘイズが単年契約で加入したことで、バランスが良化。３年連続で年間１００敗を喫し、低迷期が続くホワイトソックスが、ア・リーグ中地区のダークホース的な存在となれるか、注目だ。