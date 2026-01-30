迎車料金無料！国際自動車 タクシーアプリ『フルクル』

スマホを振るだけで近くのkmタクシーを呼べるタクシーアプリ「フルクル」。

ユーザー登録不要、迎車料金も無料で気軽に利用できるのが魅力です。

国際自動車が提供する「フルクル」が、2026年2月9日(月)の「フルクルの日」より、マッチングしたタクシーが迎車でお客さまをお迎えにあがる方式にアップデートされます。

国際自動車 タクシーアプリ『フルクル』

基本情報

対応OS：iOS / Android

サービス提供エリア：東京都・神奈川県内のサービスご提供エリア内

公式サイト：https://www.km-group.co.jp/fulcul/

「フルクル」は、東京都・神奈川県内のサービス提供エリア内で利用できる、スマホを振るだけで近くのkmタクシーを呼べるアプリです。

路上でタクシーをつかまえる感覚で使えるサービスで、特に、中央区・港区などのビジネス街や、タクシーが多く走る繁華街エリアなどで、短時間でタクシーをつかまえたいときに効率的に使えます。

ユーザー登録は不要で、アプリをダウンロードすればすぐに利用できます。

アップデート内容：マッチングしたkmタクシーが「迎車」でお迎えに

アップデート情報

フルクルでは、マッチングしたkmタクシーがお迎えにあがる途中で、他のお客さまをお乗せする場合があり、「マッチングしたのにタクシーが来ない」といった声がありました。

今回のアップデートでは、この課題を解消するため、お迎えの方式が見直されます。

主な変更点について

1. タクシーのお迎え方法

変更点

従来は、マッチングしたタクシーが到着前に他のお客さまを乗せる場合がありました。

今後は、マッチング成立時点で他のお客さまを乗せない「迎車」状態となり、お客さまのもとへ直接向かいます。

2. 迎車料金について

料金

これまで迎車料金は発生しませんでしたが、今後は「迎車」でのお迎えとなります。

なお、フルクル経由でマッチングしたkmタクシーの迎車料金は無料です。

3. 表示内容の改善

改善点

新たに、お迎えまでの目安時間に加えて「車両番号」も表示されるようになり、より分かりやすく安心して利用できます。

※マッチングが成立すると「迎車」状態でお迎えにあがりますので、タクシーが到着するまでその場でお待ちください。

ご利用時のお願い(車両番号の確認)

アップデート後は、マッチングが完了するとアプリ画面上にタクシー到着までの目安時間と車両番号が表示されます。

乗り間違い防止のため、到着したタクシーの車両番号を必ずご確認のうえ、スマホ画面をドライバーにお見せいただいてからご乗車ください。

これにより、「マッチングしたタクシーに他のお客さまが乗ってしまうのではないか」といった不安が解消されます。

システムメンテナンスに伴うサービス一時停止のお知らせ

このアップデートに伴い、下記の期間にシステムメンテナンスが実施されます。

期間中は「フルクル」アプリを利用できません。

アプリ停止期間：2026年2月8日(日)6:00 〜 2026年2月9日(月)5:59

新サービス開始予定：2026年2月9日(月)6:00

サービス品質向上のための対応となります。

「フルクル」リニューアル記念キャンペーン(予告)

今回のリニューアルを記念し、2026年2月9日(月)「フルクルの日」より、フルクル利用者を対象としたプレゼントキャンペーンの実施が予定されています。

実施期間：2026年2月9日(月)〜2026年3月8日(日)

対象：タクシーアプリ「フルクル」を利用の方

キャンペーンの内容や参加方法などの詳細は、後日アプリ内お知らせ、公式サイトおよびフルクル公式Xにて案内されます。

「フルクル」の使い方

フルクルは登録不要のタクシーアプリです。

スマホを「振る」と、すぐに近くのタクシーが「来る」ので、ノーストレスなタクシー移動が可能です。

1. 近くにいるタクシーを調べる

近くにいるタクシーの動きがリアルタイムに見えるので、来るまでにどれくらい時間がかかるかがすぐにわかります。

2. 乗りたい時にスマホを「振る」

タクシーに乗りたい時は、アプリを開いた状態で振ればOKです。

3. ドライバーに通知が届き、タクシーが「来る」

近くにいるタクシーには大きな音で「フルクル！」「フルクル！」というアラームが鳴ります。

もちろん、他のタクシーが先に来たら乗ってOKです。

夜は光る画面を見せれば止めやすいです。

ちゃんとタクシーに居場所は伝わってるの？

アラームが鳴ることで、お客さまが呼んでいることがドライバーに伝わります。

さらにナビ画面では、お客さまと車が赤い線で結ばれます。

この線があることで、ドライバーはお客さまの位置を見失うことなく、お客さまの元まで向かえるようになっています。

マッチングしたタクシーが必ず、しかも迎車料金無料で迎えに来てくれるようにアップデートされる便利なタクシーアプリ。

国際自動車「タクシーアプリ『フルクル』」の紹介でした。

フルクルに関するFAQ

Q. フルクルのメリットは何ですか？

A. ユーザー登録が不要で、アプリをダウンロードすればすぐに利用できます。また、フルクル経由でマッチングしたkmタクシーは迎車料金が無料です。

Q. フルクルはどこで利用できますか？

A. 東京都・神奈川県内のサービスご提供エリア内でご利用いただけます。

Q. アップデート後、乗車時に気をつけることはありますか？

A. マッチング完了後にアプリに表示される車両番号と、実際に到着したタクシーの車両番号が一致するか確認してください。車両番号をドライバーに提示してから乗車することで、スムーズな乗車が可能です。

