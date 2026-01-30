乾燥6kgの大容量を実現！ハイセンスジャパン「ドラム式洗濯乾燥機 HWF-D100SL-W」

グローバル総合家電メーカーのハイセンスジャパン。

そんなハイセンスジャパンから、乾燥容量6kgを実現したヒーター式ドラム洗濯乾燥機「HWF-D100SL-W」が、2026年2月上旬より発売されます。

この洗濯乾燥機は、「乾燥大容量」「しっかり洗える洗浄力」「毎日使いやすい快適設計」を兼ね備え、共働き世帯やファミリー層を中心に、日々の洗濯をより快適で自分らしいものへと進化させる一台です。

ハイセンスジャパン「ドラム式洗濯乾燥機 HWF-D100SL-W」

発売日：2026年2月上旬

サイズ：幅598×奥行630×高さ1007(mm) ※幅は排水ホースを含まない

ハイセンスジャパンから登場する、ヒーター式ドラム洗濯乾燥機「HWF-D100SL-W」

毎日の洗濯を快適にする、うれしい機能が満載です。

乾燥大容量6kg。まとめ洗いでもカラッと仕上がる

洗濯物が多い日でも、まとめて乾燥できる6kgの大容量を実現。

ふんわり・カラッとした仕上がりになります。

ヒーター式ドラムならではの安定した乾燥性能で、天候に左右されない快適な洗濯環境を提供します。

大容量でもしっかり洗える高い洗浄力

大容量でもムラなくしっかり洗浄できる、高い洗浄力も魅力です。

水平ドラムによる多彩な洗い方

たたき洗い、ゆらゆら洗いなど、衣類に合わせた複数の洗浄動作により、大容量でもムラなくしっかり洗浄。

衣類へのダメージを抑えながら、汚れを効果的に落とします。

コースに合わせた洗濯方式

槽の上から下に落とす「たたき洗い」、やさしく洗う「ゆらゆら洗い」、槽洗浄コースでの「遠心洗い」など、コースに合わせた動きを選択できます。

温水洗浄でガンコな汚れもすっきり

冷水では落としきれない皮脂汚れや黄ばみも、温水でしっかり洗浄。

4段階の水温設定が可能なため、衣類の素材や汚れに応じて最適な洗濯が行えます。

毎日のお洗濯をもっと快適にする使いやすさ

日々のお手入れのしやすさや、清潔さを保つ機能も充実しています。

自動投入

液体洗剤・柔軟剤をタンクにまとめてセットすれば、毎回適量を自動投入。

タンクは本体から取り外し可能で、補充やお手入れも簡単です。

排水フィルター

洗濯時に出る糸くずやホコリをしっかりキャッチ。

たまったゴミは簡単に捨てられ、日々のお手入れもラクに行えます。

乾燥フィルター

乾燥時に集まる糸くずやホコリも、フィルターを外して捨てるだけ。

簡単なお手入れで、乾燥性能を長くキープします。

自動槽洗浄

すすぎ工程で洗濯槽を高速回転させ、内槽・外槽のすみずみまで洗浄。

洗剤残りや汚れをしっかり洗い流し、清潔な状態を保ちます。

自動槽乾燥

洗濯槽の内側はもちろん、手の届きにくい裏側に付着した水分までしっかり乾燥。

カビの発生を抑え、清潔で気持ちよく使えます。

毎日の洗濯を「わたしらしく」する3つの＋機能

いつもの洗濯コースに、ボタンひとつで機能を追加できる3種類の「＋機能」を搭載。

香＆消臭2度洗いナイト

仕上がりや気分、衣類に合わせて洗濯をカスタマイズできる、ハイセンスならではの使いやすい提案です。

ハイセンスグループについて

ハイセンス(Hisense)は、1969年に中国・青島で設立されたグローバル総合家電メーカーです。

2019年に創業50周年を迎え、現在は世界100,000人以上の従業員を擁し、2024年度の売上高は約4.5兆円に達しています。

テレビの出荷台数においては、中国市場でシェアNo.1を誇り、世界有数の家電ブランドとして成長を続けています。

高い研究開発力と優れたグローバル経営マネジメントを基盤に、最新の通信技術、人工知能(AI)システム、デジタルマルチメディア技術をはじめ、家電、通信、不動産など幅広い分野を網羅した多角化経営を確立し、現在では世界160以上の国と地域でハイセンス製品が選ばれています。

またハイセンスは、スポーツマーケティングを重要なブランド戦略の柱と位置づけ、世界中のスポーツを幅広くスポンサード・支援しています。

2018年FIFAワールドカップ・ロシア大会および2017年FIFAコンフェデレーションズカップの公式スポンサーを皮切りに、テニス、ラグビー、F1(TM)など多様なスポーツを継続的に支援してきました。

さらに、2022年FIFAワールドカップ・カタール大会公式スポンサー、UEFA EURO 2024(サッカー欧州選手権)公式パートナーを務めるなど、世界最高峰のスポーツイベントとともにブランド価値を高めてきました。

近年では、FIFAクラブワールドカップ2025(TM)公式パートナーに就任するとともに、FIFAワールドカップ2026公式スポンサーとして、次なる世界的スポーツの祭典をグローバルにサポートしています。

日本国内においては、2023年より横浜DeNAベイスターズの公式スポンサーとして、地域に根ざしたスポーツ支援にも積極的に取り組んでいます。

また日本市場では、横浜流星をブランドアンバサダーに起用。

先進性・信頼感・親しみやすさを兼ね備えたブランドイメージを体現し、テレビをはじめとする白物家電領域において、日本の生活者に寄り添ったブランドコミュニケーションを展開しています。

ハイセンスグループは今後も、グローバルな技術力とスポーツを通じた感動体験を融合させながら、「暮らしの楽しさ」と「心の豊かさ」を世界中のお客様にお届けしてまいります。

大容量の乾燥機能や高い洗浄力で、毎日の洗濯をサポートしてくれる一台です。

ハイセンスジャパン「ドラム式洗濯乾燥機 HWF-D100SL-W」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 乾燥6kgの大容量を実現！ハイセンスジャパン「ドラム式洗濯乾燥機 HWF-D100SL-W」 appeared first on Dtimes.