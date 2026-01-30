インテリア性を高めた！ハイセンス「自動投入洗濯機 Lシリーズ HW-G55XL-B／HW-G70XL-B」
総合家電メーカーのハイセンスから、液体洗剤・柔軟剤「自動投入」機能を搭載した全自動洗濯機「Lシリーズ(5.5kg／7kg)」が登場します。
空間に調和する落ち着いたブラックモデル「HW-G55XL-B／HW-G70XL-B」が、2026年2月上旬より発売されます。
ハイセンス「自動投入洗濯機 Lシリーズ ブラックモデル HW-G55XL-B／HW-G70XL-B」
モデル名：HW-G55XL-B（5.5kg）／HW-G70XL-B（7kg）
発売日：2026年2月上旬
国内のR＆Dセンターが“日本基準”で開発した、日本の住環境にフィットする洗濯機「Lシリーズ」。
サイズ設計と使いやすさに加え、生活感を抑えたデザイン性を両立した、日本のお客様のための製品です。
「Lシリーズ」は、昨今の洗濯機購入要因として重要なトレンドになっている「自動投入」機能を非常にコンパクトなボディに融合させています。
毎回の計量の手間や過投入がなくなるだけではなく、液体洗剤／柔軟剤タンク容量が大きいので、継ぎ足す回数も少なく済みます。
頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力もありつつ、設置性と使いやすさに優れたサイズ・デザインに仕上げられています。
人気のブラックカラー追加
落ち着いたブラックカラーを新たにラインアップ。
生活感が出やすい洗濯機を、空間になじむ「インテリア家電」として再定義しています。
モノトーンやシックな洗面・ランドリースペースとも高い親和性を持ち、空間全体を引き締めるデザインに仕上げられています。
液体洗剤・柔軟剤「自動投入」機能
洗濯のたびに最適な量を自動で計測するため、液体洗剤・柔軟剤を無駄使いせずに済み、経済的です。
毎日の計量の手間や詰め替えの手間も減らし、洗濯にかかる時間を短縮します。
液体洗剤／柔軟剤タンクは、掃除しやすい着脱可能タイプを採用。
各サイズ一律で各550mlと、大容量を誇ります。
使いやすさ重視のデザイン
視認性の良い操作パネルを本体上部の後ろに配置しているため、手前側がスッキリ。
衣類を出し入れしやすい構造です。
さらに、自動投入タンクや洗濯状況が見える「透明窓」つき。
誰でも使いやすい設計です。
頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力
立体シャワー水流
水を滝のように勢いよく落下させる「タテ水流」と、洗濯機の回転による「ヨコ水流」の組み合わせにより、立体的な水流を生み出すことで、低い水位でも衣類をしっかり洗います。
激流パルセーターV3
新形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻きのような水流を起こして衣類を舞いあげ、衣類の絡まりを抑えつつ、しっかり洗浄します。
脱水後はパルセーターをゆっくり動かし、衣類の絡みをほぐして取り出しやすくする「ほぐし脱水」機能も搭載しています。
ダイヤモンド形状のステンレス槽
ステンレス製の洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状になっており、様々なタイプの汚れを効果的に落とします。
豊富な洗濯コースと「＋機能」
標準に加えて7種類の洗浄コースに、「香＆消臭」「2度洗い」「部屋干し」をワンタッチで追加できる、ハイセンス独自の「使い勝手をよくする」機能付きです。
環境に合わせたアレンジ、ワンランク上の洗濯が簡単にできます。
※「コース」により、追加できない「＋機能」があります。
3つの槽洗浄コースで、いつも清潔
3つのコースで洗濯槽を清潔に保ちます。10分コース ：毎回の洗濯の前や後に、サッと水道水で洗い流します。4時間コース ：市販洗濯槽クリーナーで洗濯槽を清潔にします。12時間コース：ガンコな汚れをしっかり落とします。
インテリアにもなじむスタイリッシュなデザインと、便利な自動投入機能を両立した洗濯機。
ハイセンスの「自動投入洗濯機 Lシリーズ ブラックモデル HW-G55XL-B／HW-G70XL-B」の紹介でした。
FAQ
Q: 「Lシリーズ ブラックモデル」の発売日はいつですか？
A: 2026年2月上旬より発売予定です。
Q: 「Lシリーズ ブラックモデル」の特長は何ですか？
A: 主な特長は以下の通りです。インテリアに調和するブラックカラー液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能使いやすさを重視したデザイン頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力豊富な洗濯コースと「＋機能」3つの槽洗浄コース
Q: 液体洗剤・柔軟剤タンクの容量はどのくらいですか？
A: 各サイズ一律で各550mlです。
Q: 槽洗浄コースはいくつありますか？
A: 3つのコースがあります。10分コース、4時間コース、12時間コースです。
