¤µ¤ó¤Þ¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Îà¤¢¤¤¤µ¤Äá¤Ë°ãÏÂ´¶¡ÖÃ¯¤«¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤í¤è¡×¡Ö»þÂå¤¬°ã¤¤²á¤®¤ë¡×
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£³£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡¦µÝ·å¼ë¶×¤¬·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î»ÅÊý¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤é¤Ï¡Ø¤ªÀè¤ËÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£ºÇ¶á¤Ï¤â¤¦¸À¤ï¤Ê¤¤¡£µÈËÜ¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤±¤É¤â¡¢²¶¤é¤ÏÀèÇÚ¤Î³Ú²°¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀè¤ËÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¿¡Ë¡×¤È¼ã¼ê»þÂå¤Î´óÀÊ¤Ç¤Î´·½¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¥ä¥ó¥¿¥ó¡Ù¡Ê¤Î¼ýÏ¿¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¡Ê¤Î¼ýÏ¿¡Ë¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ê¤ó¤«¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤¿¤È¤¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡£¤Ç¡¢¡Ø¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤è¤ó¤Í¤ó¤Ê¡££²²óÌÜ¤ä¤Í¤ó¡£¤½¤³¤Ï¡Ø¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡Ù¤ä¤Í¤ó¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¿Ø¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¡£¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ê¼¡¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡Ë¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤è¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡¢¤ä¤Í¤ó¤±¤É¤Ê¤¢¡Ä¡Ù¤È¤«¤º¤Ã¤È¡Ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¡Ö¡Ê¸½¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡Ë¿·Á¯¤Ê¤ó¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¡ØÃ¯¤«¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤í¤è¡Ù¤È¤«»×¤¦¤±¤É¡£²¶¤â¥¸¥ã¥Þ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤¢¡Ä¡Ù¤È¡£Âç¤·¤¿»ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡£¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ç¤â¤¨¤¨¤«¡Ù¤È¡£»þÂå¤¬°ã¤¤²á¤®¤ë¤«¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£