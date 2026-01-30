透明感溢れる美しさ！「死亡遊戯で飯を食う。 原作版 幽鬼 バニードレスver.」【あみあみ展示撮り下ろし】MF文庫J用の描き下ろしイラストを立体化
KADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle」より、2026年11月に発売予定の1/7スケールフィギュア「原作版 幽鬼 バニードレスver.」。こちらは、ライトノベルや漫画、アニメなどマルチに展開されている「死亡遊戯で飯を食う。」から、主人公の「幽鬼」を立体化したものだ。
今回は、2023年に開催されたMF文庫Jの配信イベント「夏の学園祭2023」で描き下ろされたイラストをモチーフにフィギュア化されている。ポーズを含めた再現度も素晴らしく、ファンならいつでも眺めていられるような仕上がりだ。
フィギュアの素材はプラスチックで、うさ耳を含む全高は約280mmだ
なんといってもインパクトが強いのは、床にまで垂れ下がっているほどに伸びた淡い色の長い髪だ。まるでマントでも羽織っているかのように、背中側を覆い隠している。そちらとは対照的に、頭頂部にアホ毛がくるりと飛び出しているところも面白い。
頭には髪と同じ色をした大きなうさ耳がつけられており、こちらもハートマークをモチーフにしたようなデザインが刻まれているなど、なかなか凝ったデザインが採用されている。白い素肌に青く輝く大きな瞳、そして小さくすぼめた口元もキュートだ。
きょとんとした表情の幽鬼
横顔もかわいい
うさ耳部分も独特なデザインだ
幽鬼が身につけている衣装は、艶やかなグレーと黒を基調にしたバニードレスだ。少し前屈みになっているところもあり、その分胸元辺りが強調されているようにも見える。首元には青色の大きなリボンを身につけており、こちらもおしゃれだ。
衣装の艶やかな質感もよく出ている
胸元辺りはちょっとセクシー!?
手にはしっかり武器が握り締められている
お尻の辺りにはふんわりとした尻尾がつけられているほか、腰の辺りから片側だけひらひらとした衣装がつけられているところも目立っている。また、片側の太ももには装備品をしまっておくためのものか、小さなポーチがつけられている。
衣装の一部が蜘蛛の巣のようになっている
白くてほっそりとした脚が美しい
台座は白と黒のツートンカラーだ
こちらの「原作版 幽鬼 バニードレスver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の締め切りは3月18日までとなっており、まだまだ余裕がある。これから予約しようと考えている人は、一度お店に足を運んで実物をチェックしてみるのもいいだろう。【フォトギャラリー】
(C)鵜飼有志 イラスト：ねこめたる