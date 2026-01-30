【IMS 1/144 L.E.D.ミラージュV3 軽装仕様】 2月1日 予約締切 価格：6,600円

ボークスは、プラモデル「IMS 1/144 L.E.D.ミラージュV3 軽装仕様」再販分の予約を本日2月1日まで受け付けている。価格は6,600円。

本商品は、永野護氏の漫画「ファイブスター物語」に登場するモーターヘッド（MH）「L.E.D.ミラージュV3」をプラモデル化したもの。フレーム構造や半透明化積層装甲など本騎の見所はそのままに、フレームユニットおよびフレームランチャーを取り外した軽装仕様で立体化されている。

首周りやスカート裏、ベイルの裏側まで緻密に再現されるなど、同社のプラモデルシリーズ「IMS（Injection Assembly Mortar Headd Series）」にて培われたノウハウが活かされている。設定資料集「ナイトフラグス」準拠の巨大なベイルのほか、武器やデカール、手首、ヒール展開状態の足首などが付属し、好みの仕様で組み立てることができる。

仕様：インジェクションプラキット

素材：5色成型（乳白色、グレー（関節色）、黒、シルバー、クリアレッド）、PS、PE

スケール：1/144

サイズ：196×140×139mm（全高×全幅×全長）

【商品内容】

実剣、左右握り拳（各1）、左右平手（各1）、左右武器持ち手2タイプ（各1）、ベイル、ヒール展開・収納選択式、デカール

(C)EDIT ,All rights reserved.

創作造形(C)造形村/ボークス

※発売日は流通により前後する場合があります。