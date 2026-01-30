【VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）】 2月1日 予約締切 価格：11,550円

ボークスは、プラモデル「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）」の3次予約を本日2月1日まで受け付けている。価格は11,550円。

本商品は、「ファイブスター物語」に登場するゴティックメード「ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）」を、同社のインジェクションプラキットシリーズ「VOLKS SUPER MODELING SERIES（通称VSMS）」より1/100スケールで立体化したもの。

頭部外装は設定画仕様と、星団暦3036年のボォス星におけるダッカス戦仕様の2種が付属。極小のアイホールの奥には鋭いまなざしが垣間見える瞳パーツも再現されている。

二重構造の腹部前面外装から腰部前面装甲まで美しいクリアパーツが採用され、本騎の特徴とも言える二重構造の腹部は、前面クリア外装と蛇腹部分が独立可動する。

倒立V型の大型輻射フライヤーは内部構造まで詳細に再現。肩甲骨付近から伸びる接続アームはスイング機構まで再現され、後頭部から伸びる3本のスタビライザーの基部から背骨（竜骨）まで見どころ満載となっている。

「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）」

サイズ：305×191×239mm（全高×全幅×全長）

・1/100スケール

・4色成型インジェクションプラキット（PS、ABS、TPE製）

・パーツ総数：294

黒騎士「ダッカス」と対峙した際の本編版頭部デザイン

流れるように後方に伸びた設定画版頭部デザイン

金型では再現不可能かと思われた有機的な形状の放電エフェクトは、美しいクリアパーツで成型

(C)EDIT ,All rights reserved.

創作造形(C)造形村/ボークス

※発売日は流通により前後する場合があります。