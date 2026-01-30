「転生令嬢は精霊に愛されて最強です……だけど普通に恋したい！＠COMIC」6巻が本日発売！ 全力令嬢の恋愛ファンタジー最新刊原作小説の最終13巻も発売！
TOブックスは、マンガ「転生令嬢は精霊に愛されて最強です……だけど普通に恋したい！＠COMIC」の6巻を2月1日に発売する。価格は704円。
本作は異世界転生した主人公が活躍する恋愛ファンタジーのコミカライズ版。シリーズ累計発行部数は50万部を突破している。
6巻では精霊王たちとの橋渡しが終わり、皇宮に向かうディアドラだったが、皇族の政権争いがあったことが明らかに。そこでまたもやアクシデントが発生する。
また本編に加えて、原作書き下ろし番外編と描き下ろしマンガも収録。さらに同日には、原作小説の最終巻となる13巻も発売される。
【「転生令嬢は精霊に愛されて最強です……だけど普通に恋したい！＠COMIC」6巻あらすじ】
「転生したオバサンは枯れヒロイン目指して仕事に生きます！ 2巻」- 風間レイ＠転生令嬢13巻２月１日発売✨ (@rei_kaza_ma) January 10, 2026
TOブックス様より発売中✨
「転生令嬢は精霊に愛されて最強です…… 13巻」
「転生令嬢は精霊に愛されて最強です……コミカライズ版６巻」
TOブックス様より ２月1日同日発売✨ pic.twitter.com/uG2Y87NBvn
精霊王たちとの橋渡しも終わり皇宮へレッツゴー!!
祝賀会までの間に情報収集していると新たな真実が明らかになっちゃった。
どうやら私が知らないだけで、皇族の政権争いがあったみたい……。
何はともあれ家族の幸せを優先するぞ！ と意気込んだ矢先、またもやアクシデント発生!?
エルドレッド殿下が急に突撃してきて「なぜ誕生日の茶会に来ない？」って…そもそも招待されてませんが??
どうして次々とトラブルが発生するの～～
「私は静かに暮らしたいだけなのに！」
私が知らないコトはもうないわよね!?
全力令嬢が突き進む、恋愛ファンタジー第６弾！