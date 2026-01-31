『しんごの芽』香取慎吾とタッグを組む2月のマンスリーMCが同級生・小峠英二（バイきんぐ）に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

香取慎吾がMCを務め、読売テレビで毎週土曜23時30分より放送中の『しんごの芽』（「芽」は芽の絵文字）」の2月のマンスリーMCが、小峠英二（バイきんぐ）に決定した。

■「地元の同級生の友達結構遊ぶんですけど、それと同じような空気感」（香取慎吾）

『しんごの芽』は、あらたな『未来のヒット番組』を見つけるべく、様々なテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。香取にとってこの番組が関西ローカルとして初のレギュラー番組となっている。

そしてこのたび、2月のマンスリーMCを小峠英二（バイきんぐ）が務めることが発表された。

香取慎吾と小峠英二、ともに様々なバラエティ番組で多くの企画を目にしてきた同級生タッグがテレビの企画のタネを審査していく。

2月の企画のタネは、本番組のナレーターに67歳の素人男性が抜擢された理由が明かされる「風が吹けば桶屋が儲かる」、AIが作った未来のレシピを一流料理人が再現する「22世紀グルメ」、様々な”もどかしい”映像が飛び出す「もどかしさ」、悩みを持つ人の見た目だけの印象から勝手に悩みを妄想する「見た目だけで」の4つ。お見逃しなく。

■番組情報

読売テレビ『しんごの芽』

毎週土曜 23:30～23:55

※関西ローカル、放送終了後TVer見逃し配信あり

MC：香取慎吾

マンスリーMC：小峠英二（バイきんぐ）

■関連リンク

『しんごの芽』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/shingonome/