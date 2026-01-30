2月に入り、本格的にバレンタインシーズンへと突入。今年はゴディバから「どうぶつの森」とコラボレーションしたチョコが登場しているほか、スクウェア・エニックスからは「ドラゴンクエスト」に登場するスライムをモチーフにしたチョコが販売されるなど、この時期限定のチョコレートが多数ラインナップされている。

そこで本稿では、様々なゲームタイトルやキャラクターをモチーフにしたチョコレートを一挙に紹介。家族や友人、ゲーマー仲間、大切な人にチョコレートを贈る際にぜひ参考にしてほしい。

ゴディバ meets どうぶつの森 2026

販売期間：1月9日～2月15日

価格：1,944円～

□「ゴディバ meets どうぶつの森 2026」のページ

サンリオキャラクターズ×ゴンチャロフ

1月上旬よりゆめタウン・ゆめマート・イトーヨーカドー・ヨークベニマル限定で販売

価格：486円～

□ゴンチャロフ「バレンタインコレクション 2026」のページ

スクウェア・エニックス「ドラゴンクエスト」バレンタイン商品

1月13日より順次販売

価格：1,728円～

□スクウェア・エニックス e-STORE「『ドラゴンクエスト』バレンタイン商品」のページ

DISNEY VALENTINE 2026

1月9日より販売中

価格：1,200円～

□「DISNEY VALENTINE 2026」のページ

ポケモン meets メリーチョコレート

販売期間 メリーチョコレート公式オンラインショップ：2025年12月23日～

全国の百貨店：1月中旬より順次展開

価格：1,512円～

□「ポケモン meets メリーチョコレート｜バレンタインコレクション2026」のページ

モロゾフ｜ディック・ブルーナ（ミッフィー）

百貨店、モロゾフショップ、オンラインショップなどで販売中

価格：594円～

□モロゾフ「ディック・ブルーナ」のページ

ユーハイム（ポケモン）

2025年12月22日～ 予約受付中

価格：864円～

□「ユーハイム（ポケモン）」の特設ページ