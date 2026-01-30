「どうぶつの森」や「ポケモン」のチョコが登場！ バレンタインに贈りたいコラボチョコレートまとめ
2月に入り、本格的にバレンタインシーズンへと突入。今年はゴディバから「どうぶつの森」とコラボレーションしたチョコが登場しているほか、スクウェア・エニックスからは「ドラゴンクエスト」に登場するスライムをモチーフにしたチョコが販売されるなど、この時期限定のチョコレートが多数ラインナップされている。
そこで本稿では、様々なゲームタイトルやキャラクターをモチーフにしたチョコレートを一挙に紹介。家族や友人、ゲーマー仲間、大切な人にチョコレートを贈る際にぜひ参考にしてほしい。
ゴディバ meets どうぶつの森 2026
販売期間：1月9日～2月15日
価格：1,944円～
□「ゴディバ meets どうぶつの森 2026」のページ
サンリオキャラクターズ×ゴンチャロフ
1月上旬よりゆめタウン・ゆめマート・イトーヨーカドー・ヨークベニマル限定で販売
価格：486円～
□ゴンチャロフ「バレンタインコレクション 2026」のページ
スクウェア・エニックス「ドラゴンクエスト」バレンタイン商品
1月13日より順次販売
価格：1,728円～
□スクウェア・エニックス e-STORE「『ドラゴンクエスト』バレンタイン商品」のページ
DISNEY VALENTINE 2026
1月9日より販売中
価格：1,200円～
□「DISNEY VALENTINE 2026」のページ
ポケモン meets メリーチョコレート
販売期間 メリーチョコレート公式オンラインショップ：2025年12月23日～
全国の百貨店：1月中旬より順次展開
価格：1,512円～
□「ポケモン meets メリーチョコレート｜バレンタインコレクション2026」のページ
モロゾフ｜ディック・ブルーナ（ミッフィー）
百貨店、モロゾフショップ、オンラインショップなどで販売中
価格：594円～
□モロゾフ「ディック・ブルーナ」のページ
ユーハイム（ポケモン）
2025年12月22日～ 予約受付中
価格：864円～
□「ユーハイム（ポケモン）」の特設ページ