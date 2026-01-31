日産自動車は29日、電気自動車「リーフ」のB5グレードを発表した。同日から全国の販売店で注文を受けつけており、納車の開始は3月を予定している。

日産は、2010年の初代デビューから15年間の知見を活かし、現行の3代目リーフを開発。その結果として現行モデルは、従来のハッチバックスタイルから次世代クロスオーバーに刷新されている。今回の発表に先立ち、2025年10月には、78kWhバッテリー搭載のB7グレードが新車市場に投入されている。

B5グレードは、3代目リーフの魅力を引き継いだ最新モデル。長距離運転を意識したB7に対し、B5は日常の移動を快適にすることがメインテーマとなっている。日産は、コンセプトの異なる2グレードを提供することで、多様化するドライバーのニーズに応える。

B5グレードのサイズは、全長4,360mm×全高1,810mm×全高1,550mm（プロパイロット2.0装着車は1,565mm）で、ゆとりのある室内空間を特徴としている。性能面では55kWhバッテリーを搭載しており、WLTCモードで最大521kmの航続距離を記録。

S、X、Gの3タイプが展開されており、希望小売価格は438万9,000円〜564万8,500円。

なお今回のリーフB5発売を受け、日産モータースポーツ&カスタマイズは「AUTECH」より、同モデルのカスタムカー「リーフ AUTECH B5」を発売。専用エクステリアとしてフロントやサイド、リヤにプロテクターを装備しているほか、AUTECHのエンブレムも各所にあしらった。

インテリアにもブラックのドアトリムやインストパッドを装備し、スポーティかつ高級感のある雰囲気を醸し出している。希望小売価格は616万2,200円。