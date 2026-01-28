宮内庁は、寛仁（ともひと）親王妃信子さまが１日付で「日本盆栽協会」の名誉総裁に就任されると発表した。

信子さまは、日本ばら会名誉総裁を務めるなど樹木への関心が高く、以前から盆栽関係者とも交流されていることから、就任が決まったという。