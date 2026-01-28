ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 寛仁親王妃信子さま、「日本盆栽協会」の名誉総裁に就任…以前から盆… 寛仁親王妃信子さま、「日本盆栽協会」の名誉総裁に就任…以前から盆栽関係者と交流 寛仁親王妃信子さま、「日本盆栽協会」の名誉総裁に就任…以前から盆栽関係者と交流 2026年2月1日 0時0分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 宮内庁は、寛仁（ともひと）親王妃信子さまが１日付で「日本盆栽協会」の名誉総裁に就任されると発表した。 信子さまは、日本ばら会名誉総裁を務めるなど樹木への関心が高く、以前から盆栽関係者とも交流されていることから、就任が決まったという。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 秋篠宮ご夫妻と佳子さま、関東東海花の展覧会を視察…栃木の観光名所を表現した花々楽しまれる 両陛下、農林水産祭の天皇杯受賞者らと面会…北海道や新潟県などの受賞者と懇談し大雪を案じられる 秋篠宮さま、ペンギンエリアで「繁殖はできていますか」…葛西臨海水族園を視察 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, リハビリ, 大船, 神事, 介護タクシー, フローリング, 工場, 神奈川, 仏壇, 海