自民党の広報Ｘ（ツイッター）が３１日、２月１日のＮＨＫ「日曜討論」に高市早苗首相が出演すると告知した。

「日曜討論」のＨＰでは、１日の放送概要で「各党党首がスタジオに集結、選挙の争点を徹底討論！▽消費税は？社会保障の財源は▽アメリカや中国とどう向き合う？▽議席目標は？選挙後の政権の枠組みは」と告知している。出演者は１１人の党首名が記されている。

高市首相を巡っては、週刊文春が報じた高市首相が代表を務める政党支部の政治資金パーティーと旧統一教会の友好団体が絡むパー券疑惑について、説明責任が生じている。

高市首相は２０２２年にツイッターに旧統一教会との接点の有無に関して「政調会長在任中から徹底的に調べていました。２００６年にシステム改修した事務所のパソコンは、各種情報が細かく記録できます」としたうえで「選挙応援無し。行事出席無し。金銭のやり取り無し。祝電も当事務所が手配した記録は無しでした」と記していた。

「日曜討論」では他党首からの追及は不可避と目され、ネットでも「明日の日曜討論ではぜひ統一教会問題に触れてほしい」「パー券疑惑を出すだろう」「解説委員が聞くだろう」「高市総理。コメントは差し控え無しです」「これは見ないと」「何て言うのでしょう？」と注目が集まっている。