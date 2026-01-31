日本ハムは３１日、キャンプイン前日に沖縄県名護市内のチーム宿舎で全体ミーティングを行った。新庄剛志監督は今シーズンのチームスローガン「ＤＯＭＩれ！」を新選手会長の清宮幸太郎内野手に考案させた経緯を「（昨年までの）大航海はいいかなって。大航海にすると（大航海）２になりそうな気がしたから。あと、責任感を持たせる。即ＤＭでちょっと考えてくれということで」と説明した。

「何日かして（返答が）来たときに、いいんじゃない、完璧ってことを伝えて。すごい喜んでましたね」と指揮官。「ＤＯＭＩれ！」は今季を圧倒的な成績で制するという新庄監督の思いを汲み取った清宮が、ｄｏｍｉａｔｅ（ドミネイト、支配するの意味）から誰もが口にしやすいフレーズとして考案。「ドミネイトってかっこいいな、その文字もかっこよくて。みんなが言う“ドミれ”。俺は“ドミる”かなと持ったら“ドミれ”と。なんか語呂がおかしいなと思いながら。僕が変えていきます。ドミってるね。いいねドミってるよね、ってナンボでも変えられる」と活用形も展開していく考えを示した。