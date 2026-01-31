『ぜんぶ、あなたのためだから』WEST.主題歌「愛執」コラボMV公開 第4話で藤井流星＆七五三掛龍也“バディ”が完全決裂
WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）第4話が1月31日、放送された。
【場面写真】井桁弘恵“沙也香”の裏の顔
作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井）は、結婚式にいたカメラマンの桜庭蒼玉（七五三掛）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられる。犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか。
娘を縛り付ける母・香（松下由樹）をはじめ、沙也香を心配している素振りを見せつつ和臣に迫る親友・智恵（大原優乃）、そして飲食店のレビューサイトに悪質な書き込みをしていた親友・藍里（武田玲奈）、と掘れば掘るほど裏の顔が暴き出され、全てが疑心暗鬼状態…。
さらには沙也香が「コンカフェの客と関係を持っていた」「寂しさからマッチングアプリで男漁りをしていた」という乱れた過去を持つことまで露呈し、もはや和臣は何を信じればいいのかわからない人間不信に陥ることに…。それでもなかなか真犯人には近づけないまま、ついには沙也香が生きていたことまで明らかになり、物語は大きなカーブを描いて次なるステージへと加速していく。
第４話では、沙也香も退院し平穏な新婚夫婦の日常に戻るかのように思えた和臣を、さらなる混乱が襲う。和臣の職場である区役所で結婚式での出来事が噂になっているといい、まさか怪しい人物が自分のそばにいるのか、と考えた和臣は、学生時代からの友人でもあり同僚でもある木村直人（古屋呂敏）に疑いの目を向ける。しかし、そこで明らかになったのは、桜庭が区役所の人物と秘密裏に接触していたという衝撃の事実だった。
桜庭への不信感が募る和臣。その一方で、桜庭もまた和臣を容疑者の1人として見ていて…。和臣は初めから沙也香の乱れた過去を知っていて、妻を陥れたのではないか。信頼関係を築いてきたように見えたバディが、互いに疑いの目を向けることになり、真っ向から対立してしまう。激しくにらみ合う和臣と桜庭――信頼関係は崩壊し、バディは解消してしまうのか。
また、WEST.が歌う主題歌「愛執」の特別コラボPVの公開が決定。ここまでもすでにドラマを激しく彩ってきた「愛執」に乗せ、第1話から第4話までのシーンがスリリングに、スピード感満載で駆けめぐる。さらにこれまでのシーンに加え、第5話以降の映像も初出しとなる。同時に第1話から第4話がギュッと詰まったダイジェストも公開される。
■第5話あらすじ
林田和臣は、桜庭蒼玉から事件の容疑者の1人として疑われていたことを知り、激昂。激しい口論に発展し、完全に決裂してしまう。
その発端となったのは、和臣の妻・沙也香の乱れた過去…。桜庭から「あなたは沙也香さんを許せなかった。それどころか過去を受け入れようともしない」と激しく非難され、それ以来、桜庭の言動が頭から離れなくなっていた。
家で沙也香と2人きりの時間を過ごすことにもためらいを感じていた和臣は、木村直人、杉浦誠（草川拓弥）と焼き肉店へ。友人の助言から、改めて彼女を信じ、愛するため…沙也香と向き合い、一連の過去について真相を尋ねようと覚悟を決める。
しかし、そんな2人をまたも悲劇が襲い…（!?）
