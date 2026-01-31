三好康児、今季2度目の先発入りで初ゴール！ 首位シャルケ撃破へ導く電光石火の先制弾
ボーフムに所属する三好康児が、1月31日に行われた2.ブンデスリーガ（ドイツ2部リーグ）第20節シャルケ戦で、今季初ゴールを記録した。
三好は一昨年の夏にバーミンガムからボーフムへ完全移籍し、今季で在籍2年目を迎える。今季は開幕直後に負傷し、約2カ月の離脱を強いられていたこともあって、ここまでリーグ戦での先発出場機会はわずか1試合のみにとどまっている。
1年での1部復帰をめざすボーフムは前節終了時点で11位、直近は4試合連続ドローと勝ちきれない試合が続いていた。今節は2.ブンデスリーガの首位に立つシャルケとのホームゲーム。三好はリーグ戦で6試合ぶり、今季2度目のスターティングメンバーに名を連ねた。
すると、キックオフ直後に三好が起用に応えてみせる。ボーフムは左サイドでボールを繋ぎ、スルーパスにゲリット・ホルトマンが抜け出す。ダイレクトでグラウンダーのボールを折り返すと、ボックス内に走り込んでいたのは三好。相手の背中側から前に入り込み、得意の左足で冷静にシュートを突き刺した。
三好にとっては嬉しい今季初得点。ボーフムでは一昨年の11月以来、約1年2カ月ぶりのゴールで、通算2点目となっている。
その後、ボーフムは前半終了間際に1点を追加。後半に入ってもシャルケに追撃のゴールを与えず、試合は2−0でタイムアップを迎えた。三好は62分までプレー。ボーフムの5試合ぶり勝利と首位撃破に大きく貢献した。
次節、ボーフムは2月6日に敵地で山田新が所属するプロイセン・ミュンスターと、シャルケは7日にホームでディナモ・ドレスデンと、それぞれ対戦する。
【スコア】
ボーフム 2−0 シャルケ
【得点者】
1−0 1分 三好康児（ボーフム）
2−0 43分 フィリップ・ホフマン（ボーフム）
三好は一昨年の夏にバーミンガムからボーフムへ完全移籍し、今季で在籍2年目を迎える。今季は開幕直後に負傷し、約2カ月の離脱を強いられていたこともあって、ここまでリーグ戦での先発出場機会はわずか1試合のみにとどまっている。
1年での1部復帰をめざすボーフムは前節終了時点で11位、直近は4試合連続ドローと勝ちきれない試合が続いていた。今節は2.ブンデスリーガの首位に立つシャルケとのホームゲーム。三好はリーグ戦で6試合ぶり、今季2度目のスターティングメンバーに名を連ねた。
三好にとっては嬉しい今季初得点。ボーフムでは一昨年の11月以来、約1年2カ月ぶりのゴールで、通算2点目となっている。
その後、ボーフムは前半終了間際に1点を追加。後半に入ってもシャルケに追撃のゴールを与えず、試合は2−0でタイムアップを迎えた。三好は62分までプレー。ボーフムの5試合ぶり勝利と首位撃破に大きく貢献した。
次節、ボーフムは2月6日に敵地で山田新が所属するプロイセン・ミュンスターと、シャルケは7日にホームでディナモ・ドレスデンと、それぞれ対戦する。
【スコア】
ボーフム 2−0 シャルケ
【得点者】
1−0 1分 三好康児（ボーフム）
2−0 43分 フィリップ・ホフマン（ボーフム）
【ゴール動画】三好康児、今季初ゴールは首位相手の電光石火弾
開始1分 #三好康児 が今季初ゴール⚽️— イージースポーツ (@easysportsjp) January 31, 2026
左サイドを駆け上がったホルトマンの高速クロスに
ゴール前へ飛び込み、豪快に叩き込む💥
スタメン起用に結果で応え、ボーフムが1-0先制！🔥#イージースポーツ2
⚽ブンデスリーガ2部
🆚VfLボーフム vs シャルケ04
📱視聴はこちら https://t.co/98BgoYThAA pic.twitter.com/vpT4VdMUXt