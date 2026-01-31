前中日ヘッドコーチで阪神でもヘッドコーチを務めた片岡篤史氏が３１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。昨季セ・リーグを制した阪神のキャンプでの注目点を挙げた。

投手、捕手、内野とレギュラー、控えとも選手層が厚い中で、外野は近本、森下に加えて、誰がレフトの定位置をつかむのかがポイント。片岡氏は「レフトは１番は前川がいて、現役ドラフトで浜田が入ってきて。井坪という選手もいいものを持っている。小野寺暖がいて、その辺のレベルは高い」と指摘した。

中でも前川については「もう一回、一昨年のようなバッティングができるか」。昨季低迷した要因を「迷ってるんちゃうか。３年目良かって、４年目にこれしよ、あれしよっていうのがあって。で、オープン戦は結構結果が出たのに、シーズン入ってなかなか結果が出なくて焦りがあったと思うし」と分析。その上で「そういう中でホンマに本人の進むべき方向やな。ホームランを狙うじゃなくて、二塁打とかそういうタイプになるのか。長打を打つのか、というところもあるやろうし。みんながみんな、うまくいかへん。迷うこともある。それを『今年はこれでいくんだ』というものをしっかり自分の中に持って、アカンかっても変えへんこと」と