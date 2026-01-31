お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が31日にCS放送・フジテレビONEで放送された「ケンドーコバヤシの重大発表！」（後10・00）で昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子となる長男が誕生したことを発表した。番組後には所属事務所を通じて改めて報告し、「今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます」と“らしく”コメントした。

発表したコメントでは「日頃より応援してくださる方々、お世話になっている関係者の皆様へ。私、ケンドーコバヤシが一般の方と結婚しましたことをご報告申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします」と報告。

「なお、結婚相手の方に関しましては一般女性ということもあり、今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます」とユーモアたっぷりに“お願い”した。

さらに「また、新しい命が誕生したことも併せてご報告させていただきます」と第1子誕生を明かすとともに「新しい命ということもあり、今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます」と再度リクエスト。「重ね重ね、ケンドーコバヤシでした」とメッセージを締めくくった。

ケンコバはフジテレビONEで「コスコスプレプレ」「漫道コバヤシ」などで数々の企画に挑戦していることから、「芸人生活、いや、人生最大のニュースを発表したい。そして、自分を育ててくれたフジテレビONEというチャンネルの視聴者に、そのニュースを誰よりも早くお届けしたい」と同局の番組で重大発表を語ることに。

タイ・バンコクへ番組スタッフを呼び出し、お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！も合流。ロケ終盤に「重大発表」を急かすくっきー！に、ケンコバは「ここまで呼びだしてなんやけど、結婚したのよ」と驚きの告白。「ええて！言えて、ちゃんと。エージェント（契約）でしょ？」と信用しないくっきー！に、「結婚しました。結婚したのよ」と繰り返し「8月に」と婚姻届を提出した時期も明かした。

そして「これが重大発表ちゃうのよ。ほんまの重大発表は…4日前に子供生まれた」とさらなる告白。1月に行われたロケの4日前に長男が誕生し、パパになったという。「（まだ日本に）おりたかった。（出産が）ちょっと予定より早くて」と話すケンコバに、くっきー！は「やばー！うそー！こわー！」と驚きながら「おめでとうございます」と祝福していた。