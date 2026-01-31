タレントのケンドーコバヤシ（５３）が３１日、フジテレビＯＮＥの特別番組「ケンドーコバヤシの重大発表！」内で、昨年８月に結婚し、すでに第１子男児が誕生していたことを公表した。関係者によると、お相手は一般女性という。

番組ではタイ・バンコクでのロケを実施。ケンコバは後輩芸人の野性爆弾・くっきー！と合流し、タイトルにある「重大発表」をはぐらかし続けながらバンコク観光を堪能した。

そして最後の最後、帰国便の時間が迫る中でついに「結婚したのよ」「（昨年）８月に」と告白。「なんで（その時に）言わへんの！」とツッコむくっきー！に、「ホンマの重大発表は…、４日前に子供生まれた」とさらにぶち込むと、くっきー！は「やばいて！子供エグいって！」と驚きが止まらなかった。

番組内では芸人仲間の中川家が「どうも中川家です。ケンドーコバヤシくん、この度本当におめでとうございます。いやぁ。めでたいねぇ。同期でね、３３、３４年。長いですねぇ。めでたいなあ。ほんまに、よかったねえ。本当におめでとうございます」とコメント。さらに、ハリウッドザコシショウ、陣内智則からも祝福の声が贈られた。