元中日、阪神で日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）が、中日の先輩でセ・パ両リーグで本塁打王に輝いた山崎武司氏（57）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。近鉄の1位指名を断った1995年ドラフトの秘話を語った。

大阪の名門・PL学園で1年生からレギュラー。この年のドラフトの超目玉となり、高校生では史上最多の7球団から1位指名を受けた。競合の末、当時の近鉄・佐々木恭介監督が引き当て「ヨッシャー！」と叫んだのは有名な話だが、福留氏は「校長室でテレビで見ていた。“ヨッシャー”と言った瞬間に、親に電話して“行かなーい”と」と即決したことを明かした。

事前に希望球団の中日、巨人以外なら社会人の日本生命に進むことを表明しており「決めていましたから。それ以外は行かないよと。そのまますぐに日本生命の関係の方にも連絡を入れて」と振り返った。

ただ、鹿児島県出身で幼少期からテレビ中継があるセ・リーグしか知らなかったという福留氏。7球団のうち、4球団がパで、残り1つのセ球団だったヤクルトが引き当てていた場合を山崎氏に聞かれ「ああ、セ・リーグだったら行ってたですね」と明かした。