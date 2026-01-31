m-flo、活動休止前最後の日テレ出演決定 LISAが脱退当時の心境語る
【モデルプレス＝2026/01/31】2月7日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）に出演するアーティストと歌唱楽曲が発表された。
2027年2月に無期限の活動休止（リミナル）期間に入ることを発表したm-floの休止前最後の日テレ出演が決定。1999年にメジャーデビューを果たし、25年前にリリースした「come again」が令和に入りリバイバルヒット。時代を超えて愛されるm-floの魅力をMCの有働由美子と松下洸平が深掘る。スタジオにはとどまることを知らないVERBALの『サングラスコレクション』が登場。私生活では一切、サングラスをかけない？VERBALがサングラスのこだわりを語る。
さらに、ボーカルのLISAが今だから語る、2002年にm-floを脱退した当時の心境とは？メンバー☆Takuが脱退を止めなかった本当の理由とは。
今年デビュー25周年を迎え、5⽉からバンコク、台北、クアラルンプール、ソウル、シンガポールなど大規模なアジアツアーを予定している中島美嘉の出演が決定。ヒット曲「雪の華」と最新曲「Winner」をTV初披露する。
2007年にデビューし、来年デビュー20周年に突入するHey! Say! JUMPも出演。2014年にメンバーの山田涼介・有岡大貴が出演した、日本テレビ系土曜ドラマ「金田一少年の事件簿N（Neo）」の主題歌としてヒットを記録した「ウィークエンダー」と最新曲「ハニカミ」の2曲ライブを披露する。（modelpress編集部）
◆m-flo、休止前最後の日テレ出演
2027年2月に無期限の活動休止（リミナル）期間に入ることを発表したm-floの休止前最後の日テレ出演が決定。1999年にメジャーデビューを果たし、25年前にリリースした「come again」が令和に入りリバイバルヒット。時代を超えて愛されるm-floの魅力をMCの有働由美子と松下洸平が深掘る。スタジオにはとどまることを知らないVERBALの『サングラスコレクション』が登場。私生活では一切、サングラスをかけない？VERBALがサングラスのこだわりを語る。
◆歌唱アーティストに中島美嘉・Hey! Say! JUMPが登場
今年デビュー25周年を迎え、5⽉からバンコク、台北、クアラルンプール、ソウル、シンガポールなど大規模なアジアツアーを予定している中島美嘉の出演が決定。ヒット曲「雪の華」と最新曲「Winner」をTV初披露する。
2007年にデビューし、来年デビュー20周年に突入するHey! Say! JUMPも出演。2014年にメンバーの山田涼介・有岡大貴が出演した、日本テレビ系土曜ドラマ「金田一少年の事件簿N（Neo）」の主題歌としてヒットを記録した「ウィークエンダー」と最新曲「ハニカミ」の2曲ライブを披露する。（modelpress編集部）
