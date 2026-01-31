ワン・ホーディーが主演を務める中国ドラマ『大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―』のDVD-BOXが4月8日より順次発売、各配信サービスにて順次配信されることが決定した。

本作は、爆発的ヒットを記録したウェブ小説を原作とした新感覚時代劇。現代の記憶を持ったまま古代王朝「大奉」に転生した主人公・許七安が、現代の知識と推理力を駆使して事件の真相を暴き、やがて国を揺るがす勢力に立ち向かっていく姿を描く。

主演を務めるのは、『蒼蘭訣～エターナル・ラブ～』の魔王役でブレイクしたワン・ホーディー。共演のベテラン俳優リウ・イージュンも「（俳優デビューから）たった5年でここまで自然な演技ができるとは、素晴らしい俳優だ」と絶賛している。

あわせて公開された日本版予告編は、ワン・ホーディーが日本の視聴者に向けたコメントからスタート。ドラマ本編では、主人公が牢獄で目を覚ますシーンから始まり、個性豊かなキャラクターたちが次々と登場する。コミカルな掛け合いや迫力のアクションシーンなど、本作の見どころが凝縮された映像となっている。（文＝リアルサウンド編集部）