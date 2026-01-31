次回2月7日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。2月7日（土）の出演アーティストと歌唱楽曲の情報を解禁！

2月に無期限の活動休止（リミナル）期間に入ることを発表したm-floが、休止前最後の日本テレビ出演！1999年にメジャーデビューを果たし、25年前にリリースした「come again」が令和に入りリバイバルヒット。時代を超えて愛されるm-floの魅力を、MCの有働由美子と松下洸平が深掘る。

スタジオには、とどまることを知らないVERBALの『サングラスコレクション』が登場！私生活では一切、サングラスをかけない？VERBALがサングラスのこだわりを語る。

さらに、ボーカルのLISAが、2002年にm-floを脱退した当時の心境を今だから語る！☆Taku Takahashiが脱退を止めなかった本当の理由とは？

歌唱アーティストには、中島美嘉、Hey! Say! JUMPが決定！

今年デビュー25周年を迎え、5⽉からバンコク、台北、クアラルンプール、ソウル、シンガポールなど大規模なアジアツアーを予定している中島は、大ヒット曲「雪の華」と、最新曲「Winner」をテレビ初披露。2007年にデビューし、来年デビュー20周年に突入するHey! Say! JUMPは、2014年に山田涼介・有岡大貴が出演した日本テレビ系土曜ドラマ「金田一少年の事件簿N（Neo）」の主題歌として大ヒットを記録した「ウィークエンダー」と最新曲「ハニカミ」の豪華2曲ライブを披露する。

＜出演アーティスト＞※五十音順

m-flo、中島美嘉、Hey! Say! JUMP

