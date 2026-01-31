タレントのケンドーコバヤシ（53）が、昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことが31日、分かった。この日放送のCSフジテレビONEの特番「ケンドーコバヤシの重大発表！」で電撃発表した。関係者によると、お相手は一般女性。芸人界屈指の独身貴族がついに身を固めた。

番組のロケは「野性爆弾」のくっきー！（49）を招き、タイ・バンコクで敢行された。くっきー！は「ケンコバが重大発表する」ということ以外は何も伝えられずに呼ばれており、ロケの最後に結婚とパパになったことが明かされた。

ロケ中は発表内容についてはぐらかしていたが、帰国便の搭乗時刻が近づくと、ケンコバが「ここまで呼びだしてなんやけど、結婚したのよ」と突然発表。「（ロケの）4日前に子供生まれた」とたたみかけ、これにくっきー！が「やばいて。子供えぐいって」と反応すると、すぐに番組は終了した。

かねて独身を貫いており、“風俗ネタ”も鉄板のトークだった。ただバラエティーではたびたび結婚願望を明かすこともあり、ようやく年貢を納めた格好。パパとなり今後の芸風が変化するのか、バラエティー関係者も注目している。

くっきー！は得意のイラストで祝福。吉本新喜劇のやなぎ浩二の顔に描かれている妻が同じくやなぎ師匠顔のベビーを見つめるという“らしい”作品となっている。

番組にはNSC11期生の同期の中川家やハリウッドザコシショウ、陣内智則も祝福のコメントを寄せた。中川家は「めでたいなあ。ほんまに、よかったねえ」、ザコシショウは「ばやし、おめでとう。まさかね、バヤシが、あれがあれであれだった あれになるとはね」、陣内は「こんなうれしいことはないです。泣きそうです。コバヤシさん本当におめでとうございます」と喜んでいた。