電撃結婚発表のケンコバ、CS放送で発表の訳「自分を育ててくれた」 義理堅さ見せる
お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が、1月31日放送のCS放送のフジテレビONE『ケンドーコバヤシの重大発表！』に出演。昨年8月に一般女性と結婚し、さらに、同番組のロケが行われた日（1月某日）のおよそ4日前に第1子となる長男が誕生していたと明かした。「芸人生活、いや、人生最大のニュースを発表したい」との言葉に偽りなく、大きな発表となった。
【番組カット】ケンコバCS放送『重大発表』特番で結婚発表
ケンドーコバヤシは1972年7月4日生まれ、大阪府出身。1992年にNSC大阪11期として入り、ユウキロックとのコンビ「松口VS小林」、村越周司とのコンビ「モストデンジャラスコンビ」として活動した後、ピン芸人としての活動をスタートさせた。「ケンコバ」の愛称で親しまれ、2006年『人志松本のすべらない話』などへの出演をきっかけに全国区へ活動の場を広げ、現在では、お笑いだけでなくドラマやCM、コメンテーターとしても活躍している。
CS放送フジテレビONEでは、東京進出直後からレギュラーMCを務め、自身の“ホームグラウンド”として数々の企画に挑戦。2008年から放送の『コスコスプレプレ』や、2012年に始まった『漫道コバヤシ』など、ケンコバならではの目線でサブカルチャーの魅力を深く掘り下げた番組を視聴者に届けてきた。
そんなケンコバから、「芸人生活、いや、人生最大のニュースを発表したい。そして、自分を育ててくれたフジテレビONEというチャンネルの視聴者に、そのニュースを誰よりも早くお届けしたい」との言葉を受けて、急きょ呼び出されたスタッフは、撮影クルーとともにタイのバンコクへと向かった。道中、スタッフ同様に呼び出されたくっきー！（野性爆弾）が合流し、その重大発表を聞き出そうとするが…。番組のクライマックスでついにケンコバの口から発表された。
