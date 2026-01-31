53歳・ケンドーコバヤシ、CS放送で結婚＆第1子誕生を電撃発表 コメントも発表【全文】
お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が、1月31日放送のCS放送のフジテレビONE『ケンドーコバヤシの重大発表！』に出演。昨年8月に一般女性と結婚し、さらに、同番組のロケが行われた日（1月某日）のおよそ4日前に第1子となる長男が誕生していたと明かした。
ケンドーコバヤシは1972年7月4日生まれ、大阪府出身。1992年にNSC大阪11期として入り、ユウキロックとのコンビ「松口VS小林」、村越周司とのコンビ「モストデンジャラスコンビ」として活動した後、ピン芸人としての活動をスタートさせた。「ケンコバ」の愛称で親しまれ、2006年『人志松本のすべらない話』などへの出演をきっかけに全国区へ活動の場を広げ、現在では、お笑いだけでなくドラマやCM、コメンテーターとしても活躍している。
2019年から、度々「結婚説」がささやかれてきたケンコバ。MBSラジオ『アッパレやってまーす！』内では、共演のアンガールズ・田中卓志と独身時代に「地獄契約」を結んでいたが、田中が先に結婚。田中の結婚発表後の同ラジオでは「オレが結婚するまでしてはいけない。オレがもし結婚して離婚したら、田中も離婚しないといけない（笑）。そして、オレより先に死んではいけない（笑）。その契約の2段階目で契約破ったのよ。違約金が14億円」とユーモアを交えて話していた。
そんなケンコバが、ついに結婚を電撃発表。東京進出直後からレギュラーMCを務め、自身の“ホームグラウンド”として数々の企画に挑戦してきたCS放送フジテレビONEでの報告という義理堅さも見せる報告となった。
また、所属事務所を通じてコメントも寄せた。
■ケンドーコバヤシ
日頃より応援してくださる方々、
お世話になっている関係者の皆様へ。
私、ケンドーコバヤシが一般の方と結婚しましたことをご報告申し上げます。
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
なお、結婚相手の方に関しましては一般女性ということもあり、今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます。
また、新しい命が誕生したことも併せてご報告させていただきます。新しい命ということもあり、今後私、ケンドーコバヤシが起こすであろう数多の女性問題、および数々の不貞行為を報道しないでいただけるよう、重ね重ねお願い申し上げます。
重ね重ね、ケンドーコバヤシでした。
