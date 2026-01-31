高市首相の演説に耳を傾ける有権者ら＝３１日、横浜市緑区（木田 亜紀彦写す）

「一番問いかけたいのは、日本列島を強く豊かにすること。総合的な国力を今、強くしなければ間に合わない」。衆院選の公示後初めて神奈川県内でマイクを握った高市早苗首相の訴えが、真冬の住宅街に響いた。大勢の市民らで埋め尽くされた横浜市内の演説会場。首相の政治姿勢や実績への評価は、そもそも衆院解散に大義はあるのか─。聴衆はさまざまな思いで耳を傾けていた。

ＪＲ横浜線の駅からほど近い住宅街。会場となったグラウンドから駅まで長い行列が延び、周辺の道路は市民らで埋め尽くされた。一方、首相が演説を始めた途端に「見られて満足」と会場を離れる人たちもちらほら。陣営発表で約４千人が集まったが、演説中に大歓声が上がるシーンは見られなかった。

「力強さを感じた。任せられる、高市さんでないと駄目だと感じた」と話すのは、緑区の６０代女性。就任３カ月の実績についても「外国首脳ともうまくコミュニケーションできていると思う」と高く評価した。

一方、近くに住む男性（６２）は「外国人を巡る政策にフォーカスしていたが、それだけが課題ではない」と指摘。首相が掲げる「責任ある積極財政」が財政規律に与える影響などを懸念し、「演説で実績をあまり訴えていないのも、内政面でアピールできることがまだ少ないからでは」と推測した。