【上下しまむら】で叶う！ 40・50代の「高見えコーデ」

上下とも手頃な価格なのに高見え、そんなコーデを作れるなら、節約中でもおしゃれを楽しめそう！ 40・50代に似合うアイテムを見つけるなら【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】がおすすめです。今回はシンプルなのに上品なモノトーンコーデを紹介します。気になったらぜひアイテムごと真似してみて。

シンプルなのにサマになるきれいめワンツーコーデ

【しまむら】「ニットプルオーバー」\1,639（税込）、「ダンボールニットコクーンパンツ」\2,189（税込）

白ニットにコード刺繍の花柄デザインで、春を先取りできそうなニットトップス。存在感があるので、シンプルなパンツを合わせるだけで着こなしがサマになりそうです。こちらはコクーンシルエットのパンツなので、さりげなく今っぽさもプラス。上品で落ち着いた雰囲気が魅力の、上下で3,000円台とは思えないコーデです。

都会的なムードが漂うモノトーンスタイル

【しまむら】「カーディガン」\1,639（税込）、「ナロースカート」\1,639（税込）

レイヤードしたような着こなしが1枚で完成するカーディガンは、1,000円台とは思えない上品さがあります。袖口と襟にあしらわれたフリルが、コーデに華やぎを与えてくれそう。シックなカラーなら甘さ控えめに着られるはず。ナローシルエットのスカートを合わせれば、きれいめコーデの完成。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

writer：Emika.M