いちご好き必見！25万食突破の飲めるフレンチトーストに名古屋限定×紅ほっぺが登場
甘酸っぱい真冬の誘惑…
名古屋だけの極上スイーツを
名古屋のスイーツシーンに、今しか味わえない要注目のスイーツが登場しました。
旬のいちご「紅ほっぺ」を主役に、名古屋駅直結「JRセントラルタワーズ」12階の『The TOWER TAVERN BAR&GRILL』で1月27日(火)より提供がスタートした期間限定スイーツ「紅ほっぺのフレンチトースト」。
東京・丸の内の系列店『THE FRONT ROOM』で話題の「飲めるフレンチトースト」が季節限定でいちご仕立てに進化しました。
THE FRONT ROOMの行列
飲めるフレンチトーストとは？
名古屋にその名が届く前から、多くの人を虜にしてきた『HUGE』のスイーツ。
それが「飲めるフレンチトースト」。『THE FRONT ROOM』では提供開始からわずか3年で累計25万食超えの人気ぶり。
まるでクリームのようにスプーンが沈むふわとろ感は、一度体験したら忘れられません。
飲める食感の秘密は？
主役のパンには、フレンチトーストのために独自開発した北海道産小麦粉2種をブランドしたオリジナルのブリオッシュを使用。
さらにフレンチトースト専用ブリオッシュのポイントは「ヨーグルト」。生地にヨーグルトを練り込むことで、乳酸の働きにより、ふわふわとした軽やかな食感に仕上がります。
オリジナルのブリオッシュを超厚切りにカットをしてから、アパレイユ(卵液)に漬け込む時間は12時間！
厚切りブリオッシュの中までしっかり染み込ませるためです。
アパレイユにじっくり漬け込みながら冷蔵庫で寝かせるこの時間が、飲める食感を生み出すために重要な工程です。
表面は香ばしく、中はとろとろに！
ふんわり軽く、濃厚なのに重たくない、まさに食べるドリンクのような新感覚のスイーツなのです。
主役は静岡生まれの紅ほっぺ
今回の季節限定バージョンの主役は、甘さと酸味のバランスに定評のあるいちごブランド「紅ほっぺ」。
酸味がほど良く、甘みの余韻が長く残るいちごとして、スイーツファンの間でも評判です。
フレンチトースト用には、バニラ香る特製シロップで紅ほっぺを軽くマリネしてからたっぷりトッピング。
ひと口頬張るごとに、華やかないちごの香りが鼻腔をくすぐります。
価格は2,420円。
紅ほっぺのフレッシュ感と、12時間寝かせたブリオッシュの濃厚なコクが、絶妙なハーモニーを奏でます。
ホイップバター×
バニラシロップの余韻
このひと皿の魅力は、トッピングにもあります。
本来の生クリームではなく、じゅわっと溶けるホイップバターをたっぷりのせて、さらにバニラシロップでまとめるスタイル。
ホイップバターの塩味が紅ほっぺの甘酸っぱさを引き立て、最後のひと口まで飽きのこない美味しさを演出します。
まとめ
冬の進化系スイーツ
名駅でぜひ体験してみて
提供されるのは、名古屋駅直結のスポットとは思えない、155席のゆったりとした空間を誇る『The TOWER TAVERN BAR&GRILL』。
ラテンとヨーロッパの食文化を融合したニューアメリカン料理を味わえるオールデイダイニングで、お酒と一緒に大人の楽しみ方もお勧めです。
名古屋でしか味わえないこの「紅ほっぺのフレンチトースト」は、待ち遠しい春に向かって、気分を盛り上げてくれるひと皿。
ふわとろの新食感と甘酸っぱいフレッシュいちごが織りなすいちご沼スイーツを、自分へのご褒美に、仲間とのひとときに、ぜひ堪能してみてください。
店舗名：The TOWER TAVERN BAR&GRILL
住所：名古屋市中村区名駅1-1-4JRセントラルタワーズタワーズプラザ レストラン街12F
電話番号：052-990-1200
営業時間：11:00～22:00
定休日：不定休
公式サイト：http://www.thetowertavern.jp