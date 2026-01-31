お笑いタレントのケンドーコバヤシ（５３）が昨年８月に一般女性と結婚、今月、第一子となる長男が誕生していたことが３１日分かった。この日放送のフジテレビＯＮＥの特別番組「ケンドーコバヤシの重大発表！」（午後１０時）でケンコバ自身が番組のエンディングで電撃公表した。

今回、ケンコバは東京進出直後から「漫道コバヤシ」などでレギュラーＭＣを務め、自身の“ホームグラウンド”と認識しているフジテレビＯＮＥに「芸人生活、いや、人生最大のニュースを発表したい。そして、自分を育ててくれたフジテレビＯＮＥというチャンネルの視聴者に、そのニュースを誰よりも早くお届けしたい」と申し入れ。

急きょ呼び出されたスタッフは撮影クルーとともにタイのバンコクへと向かった。ともに現地に向かったのはケンコバとは公私ともに親しい「野性爆弾」くっきー！だったが、ロケでケンコバが何か重大なことを発表するということ以外は何も聞かされていない状態だった。

そんなくっきー！と番組スタッフにエンディングでケンコバから明かされた重大発表とは、昨年８月に一般女性と結婚。さらに今回のロケが行われた１月某日のおよそ４日前に第１子となる長男が誕生していたという驚きの内容だった。コバヤシは「ほんまの重大発表は…（ロケを行った１月某日の）４日前に子ども生まれた」と明かした。

「ほんまにごめん。ここまで呼びだしてなんやけど、結婚したのよ。結婚しました」と明かしたケンコバに「まじで？」とのけぞったくっきー！「８月に」と続けたところで「ええ！？ 結構、前やな、ほんで。めちゃめちゃ前に結婚してますやん。なんで言わへんの。そういうの」と聞かれたケンコバは「これが重大発表ちゃうのよ。ほんまの重大発表は…。４日前に子供生まれた」と、たたみかけ、さらに驚かせていた。

くっきー！は「やばー！うそー！」と驚きながらも、「それは、おめでとうございますね」と祝った。