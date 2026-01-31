m-flo、LISAの脱退を止めなかった“本当の理由”告白 VERBALのサングラスコレクションも
2月7日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）の出演アーティストが1月31日、発表された。m-flo、中島美嘉、Hey! Say! JUMPが出演する。
【番組カット】VERBALのサングラスコレクション
2月に無期限の活動休止（リミナル）期間に入ることを発表したm-floは、休止前最後の同局番組出演となる。1999年にメジャーデビューを果たし、25年前にリリースした「come again」が令和に入り、リバイバルヒット。時代を超えて愛されるm-floの魅力をMCの有働と松下が深掘る。
スタジオには、VERBALのサングラスコレクションが登場。私生活では一切、サングラスをかけないVERBALがサングラスのこだわりを語る。さらに、ボーカルのLISAが2002年にm-floを脱退した当時の心境を語る。メンバー・☆Takuが脱退を止めなかった本当の理由とは。
中島美嘉、Hey! Say! JUMPは、歌唱アーティストとして登場する。今年デビュー25周年を迎え、5月からバンコク、台北、クアラルンプール、ソウル、シンガポールなど大規模なアジアツアーを予定している中島は、大ヒット曲「雪の華」と最新曲「Winner」をテレビ初披露する。
2007年にデビューし、来年デビュー20周年に突入するHey! Say! JUMPは、2014 年にメンバーの山田涼介と有岡大貴が出演した、同局系土曜ドラマ『金田一少年の事件簿N（Neo）』の主題歌として大ヒットを記録した「ウィークエンダー」と最新曲「ハニカミ」を披露する。
