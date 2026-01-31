マイメロディとクロミが主役♡サマンサベガの甘辛コラボに注目

サマンサベガから、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」とのスペシャルコラボが登場します。「GIRL,LadyIt‘sme」をコンセプトに、今の自分を全力で楽しむ女性に寄り添うデザインが魅力。可愛さと大人っぽさを絶妙にミックスしたアイテムは、持つだけで気分が上がる存在です。バッグから小物まで揃うラインナップは、ファンならずとも見逃せません♡

リボンが主役のフラッターバッグ

価格：27,500円

「マイメロディ」「クロミ」コレクションのフラッターバッグは、ブランドらしい華やかさが際立つデザイン。大きなリボンとハート型スカラップを組み合わせ、中央のストーンが揺れる仕様です。

マイメロディはピンクゴールド金具を使用し、上品で甘い印象に。クロミはリボン下にドクロモチーフを取り入れ、少しスパイシーな可愛さを演出。

サイドはレースアップ仕様で、360度どこから見ても抜かりない仕上がりです。

バッグとリンクする折財布デザイン

価格：19,800円

フラッターバッグとリンクした折財布も登場。リボンと揺れるストーンをあしらい、フロント全面にはビジューを散りばめた贅沢なデザインです。

スナップボタンを開けると、それぞれのキャラクターモチーフがプリントされ、内側まで世界観たっぷり。コンパクトでスリムなサイズ感のため、ミニバッグ派の方にもぴったりです。

2wayで使えるリボンチャーム

価格：5,500円

コーデのアクセントになる2wayリボンバッグチャームは、バッグチャームとしてはもちろん、ヘアアクセとしても使用可能。

リボン中央にはキャラクターモチーフの金具が揺れるデザインで、さりげなく個性をプラスできます。チェーン部分を外せばヘアアクセに変身し、日常使いから特別な日まで幅広く活躍します。

可愛いも私らしさも欲張りに

マイメロディの愛らしさと、クロミの小悪魔的な魅力をサマンサベガらしく落とし込んだ今回のコレクション。甘さだけで終わらないデザインは、大人可愛いスタイルにもぴったりです。

今しか出会えない特別なコラボアイテムは、自分へのご褒美にもギフトにもおすすめ。毎日をもっと自分らしく楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♪