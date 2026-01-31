「59歳で退職して大正解。いつ大病してあの世にいくか知れないし」月の年金約14万円・66歳の本音
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、福岡県在住66歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（63歳）、子ども（30歳）
居住地：福岡県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：650万円
現在の資産：預貯金1000万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：厚生年金420カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：8万2000円
障害基礎年金：6万円
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：障害年金9万1000円
その理由として「毎月5万円以上は黒字を出している」と語っています。
ひと月の支出は約「22万円」。夫婦の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「光熱費など、半分負担させている。息子は30歳。無理やり結婚する必要なんてない。生涯独身でも、会社でも、誰も本人を非難などしない。私も息子に孫の顔を見せてくれなんて言ったことはない」と投稿者。
そのほかに「YouTubeで年間1万6000円くらい」の収入があるとのこと。また節約のために「夫婦、四六時中一緒にいて、絶対に別会計にしない。家計簿を完璧に記入する」とあります。
しかし「後悔することがないと言えばウソになるかな。小学生のときの交通事故で障害者手帳4級になった。個別訪問販売のディーラーに転職してしまい、結果、加齢とともに、足の痛みで思うように仕事が出来なくなって、年収600万円の平課長で終わってしまった。事故は運命。どうしようもない」とも打ち明けます。
今の生活での不安や不満については「不満はない。不安は、いつ大病してあの世にいくのか。一日中一緒にいる嫁とも、いつかは別れの日が来るんだろうなとか」とコメント。
一方で今の楽しみは「近場ドライブ。月に一度くらいの温泉。日帰りバスハイク。小説創作。物書き。ご当地アイドルとオールディーズのライブ動画を撮ってYouTubeに投稿するYouTuber」と多彩。自分らしく人生を全うされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
